Caça Fantasma: Justiça absolve Sérgio Viana e Ricardo Gonçalves da acusação feita pelo MP

23/05/19 - 15:35:11

A justiça absolveu Sérgio Costa Viana e Ricardo Gonçalves Alberto, acusados pelo Ministério Público após investigação realizada pelo Deotap, durante a operação Caça Fantasma, na administração do ex-prefeito João Alves Filho. Sérgio Viana foi Secretário Municipal de Articulação Política do Município de Aracaju, no governo João Alves Filho.

Sérgio Viana, irmão do ex-deputado Robson Viana e Ricardo Gonçalves chegaram a ser presos e logo em seguida liberados por força de um habeas corpus. Segundo o MP, os mandados de prisão foram expedidos em razão de ter sido apurado pelo Ministério Público que os dois investigados citados estavam obstruindo as investigações do MPSE.

Nesta quarta-feira (33), a juíza Soraia Gonçalves de Melo, julgou e absolveu os réus, alegando que “devem ser absolvidos, haja vista não haver prova suficiente para a condenação, julgo improcedente o pedido e absolvo”, diz a sentença da magistrada.

Com informações do programa Jornal da Vida, da Rádio Jornal