MINISTRO DA CIDADANIA RECEBE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ARACAJU EM BRASÍLIA

23/05/19 - 15:00:28

Os secretários municipais Antônio Bittencourt, da Assistência Social, e Antônio Hora Filho, da Juventude e Esporte, estão em Brasília, onde participaram, nesta quarta-feira, 22, de uma audiência com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. O encontro, que foi articulado pelo deputado federal Fábio Mitidieri (PDS), teve como objetivo tratar sobre projetos, programas e captação de recursos para o município.

Na ocasião, ambos os secretários fizeram uma prestação de contas dos investimentos feitos com os recursos enviados pelo Governo Federal, apresentaram alguns projetos que estão em andamento na capital sergipana e solicitaram o apoio do ministro para que, com a ajuda do Ministério da Cidadania, a gestão municipal possa ampliar o investimento nas áreas da Assistência Social, Juventude e Esporte.

O secretário Hora Filho avaliou o encontro como muito positivo. Segundo Hora, o ministro se mostrou muito compromissado com as demandas de Aracaju. “Durante a sua fala, o ministro pontuou que a pasta comandada por ele é o maior fomentador de recursos para o Estado, superando, inclusive, os ministérios da Saúde e Educação”, pontuou.

Hora complementou, ainda, que entre os projetos discutidos estão a realização da Corrida Cidade de Aracaju do próximo ano e a construção do Centro de Iniciação ao Esporte no bairro Bugio. “Fiz uma prestação de contas do contrato firmado para realização da Corrida Cidade de Aracaju deste ano e aproveitei para renovar o pedido para um novo patrocínio para a corrida do ano que vem. O ministro, inclusive, brincou e disse que tem interesse em ir a Aracaju para participar da próxima edição do evento. Na oportunidade, falei sobre a construção do Centro de Iniciação ao Esporte, que estamos fazendo em Aracaju. O ministro Osmar Terra falou um pouco sobre um projeto que, em breve, será lançado, chamado Centro de Cidadania, e afirmou que vai aumentar o investimento na construção do Centro de Esportes para ampliá-lo e, assim, transformá-lo em um Centro de Atendimento à Cidadania. Portanto, acreditamos que logo, logo a nossa cidade terá boas novas”, completou o secretário da Juventude e do Esporte.

Na área da Assistência Social, o secretário Antônio Bittencourt ressaltou que, durante a audiência, foram expostos alguns projetos para ampliação e criação das políticas públicas sociais em Aracaju. Para ele, a reunião foi muito proveitosa e o esperado é que renda bons frutos para cidade. “O ministro foi muito receptivo, reiterou o seu compromisso com a Política de Assistência Social e disse que tentará viabilizar as demandas feitas durante o encontro. Agora, estamos aguardando os técnicos nos darem os encaminhamentos e daí possamos articular um projeto na área, para que o governo possa fazer os investimentos necessários”, disse.

O secretário Antônio Bittencourt aproveitou para agradecer ao deputado Fábio Mitidieri pela viabilização da reunião. “Deixo aqui, o meu agradecimento ao deputado Fábio pelo compromisso com a nossa cidade e, claro, por ter sido o responsável pela articulação do encontro, que serviu não apenas para tratar de assuntos relacionados à Assistência Social, Juventude e Esporte, como também para outras áreas, a exemplo da Cultura”.

AAN

Foto Mauro Vieira