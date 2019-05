NA CMA, VEREADOR DESTACA A PARCERIA ENTRE EDVALDO NOGUEIRA E ANDRÉ MOURA

23/05/19 - 05:00:14

Fábio destaca parceria entre André e Edvaldo e diz que Aracaju virou grande canteiro de obras

O vereador Fábio Meireles destacou nesta quarta-feira (22), a importância da parceria estabelecida entre o então deputado federal André Moura (PSC) e o prefeito Edvaldo Nogueira (PC do B), resultando num grande número de obras, especialmente, na periferia da capital. Ele citou o exemplo do Loteamento Jardim Bahia, no Bairro Soledade, cujos serviços já foram iniciados, mas o andamento está comprometido por conta das fortes chuvas que têm caído na cidade.

Em pronunciamento na Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta quarta-feira, Fábio lembrou que até outubro, o prefeito prometeu assinar a ordem de serviço para começar as obras nos Loteamentos Rosa do Sol, Isabel Martins e Santa Catarina. Já as ações de melhoria do Porto do Gringo e do Monte Belo estão projetadas, mas sem definição de data para que seja dada a ordem de serviço.

“Conhecemos a angústia da população, mas não posso deixar de reconhecer o esforço para que haja uma melhor condição para essas comunidades”, disse Fábio, ressaltando que esses seis loteamentos nunca tiveram a atenção do poder público. “Hoje, existem projetos, existem recursos e, creio que muito em breve, a população poderá respirar aliviada, pois terá condições de morar com dignidade, em um lugar que sempre foi esquecido pelos gestores”, afirmou.

Fábio enfatizou que grande parte desses feitos devem ser atribuídos, também, ao ex-deputado André Moura que, independente de posicionamento político, sempre buscou investimentos para obras importantes na capital e no interior de Sergipe. “Quem teve sabedoria, o buscou e ele ajudou com muita tranquilidade. Os resultados estão ai para que todos vejam”, salientou Meireles.

Da assessoria