Novos 30 ônibus do transporte coletivo são zero KM ano 2019/ 2020

23/05/19 - 12:43:23

Os novos ônibus, zero KM, do transporte coletivo de Aracaju e da região metropolitana já vieram de fábrica com um maior número de assentos preferenciais – de quatro para doze,/ lugares além de elevadores adaptados para melhor acessibilidade. Ademais, os veículos são do ano 2019, mas com modelo 2020, sendo equipados com tecnologia avançada.

Com câmeras de alta resolução, GPS, validadores e sistema de segurança de portas, para que o veículo circule apenas quando a porta estiver fechada, os novos ônibus oferecem aos passageiros conforto e segurança.

Foram mais de R$ 9,2 milhões em investimento com os ônibus de chassis Mercedes e carroceria Marcopolo, para renovação da frota de local. Esse é o início do processo para novos investimentos no setor do transporte público coletivo.

Ascom Setransp