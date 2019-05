PF DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL EM SERGIPE

23/05/19 - 08:58:49

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (23), uma operação de combate à pornografia infantil em oito estados, contra a produção, armazenamento e distribuição de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Os agentes da PF estão cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, sendo que um deles em Sergipe.

A Operação batizada como “Nêmesis”, em referência à mitologia, conta com cerca de 120 policiais atuando em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraíba, Maranhão e Sergipe.

De acordo com a PF, os suspeitos vão responder pelos crimes de pornografia infantil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Foto ilustrativa