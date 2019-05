PMA otimiza feira do Santos Dumont após processo de reorganização

23/05/19 - 16:17:10

A dona de casa Bianca Santana sentiu logo a diferença ao chegar em casa no final da tarde da última quarta-feira, 22. “Ontem o pessoal demorou menos horas pra montar as bancas e a rua não ficou ocupada muito tempo antes da feira começar”. A melhoria a que Bianca se refere está relacionada à reorganização da feira livre que acontece na rua Major Aureliano, no bairro Santos Dumont. Entre as mudanças implementadas nesse espaço de comercialização, a partir desta quinta-feira, 23, pela Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), está o processo de montagem das estruturas, que teve o tempo reduzido em até 12 horas.

A readequação das estruturas que contemplam a substituição dos toldos e a renovação das 200 bancas, que também ganharam novas lonas de cobertura, foi motivo de elogio para o feirante Mário Jorge dos Santos. “Gostei dessa nova arrumação. Agora, com as bancas novinhas, dá até mais gosto de trabalhar. Impossível não se agradar”, comentou, satisfeito.

Além da feira do Santos Dumont, a comerciante Edvanilde dos Santos vende verduras nas feiras do Bugio e Castelo Branco, que também já passaram pelo processo de reorganização. Para ela, a nova realidade nos locais onde trabalha oportuniza mais comodidade no momento de organização das mercadorias. “Os toldos deixavam a feira muito escura, agora, com o ambiente mais claro, ficou até melhor pra arrumar os produtos na banca. Os clientes agradecem e elogiam quando encontram tudo organizado”.

Transitar sem problemas pelos corredores da feira era um dos anseios das irmãs Vera Lúcia e Dete dos Santos. Moradoras do Santos Dumont, elas contam que a remoção dos cestos que ficavam em frente às bancas, que otimizou a circulação de pessoas nos corredores, foi um ponto positivo entre as mudanças no espaço. “Gostei muito do que vi hoje. Aqueles cestos e caixas atrapalhavam as nossas compras. Uma vez cheguei até a me machucar, quando uma dessas caixas caiu nos meus pés. Está muito mais tranquilo de andar, principalmente nós, que somos idosas”, contou dona Vera Lúcia.

Para o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento, Bira Rabelo, a aceitação positiva por parte dos consumidores e dos feirantes, é fruto de um trabalho planejado, que teve início no ano passado. “A otimização dos trabalhos não se resume apenas à etapa da montagem. Com o empenho das nossas equipes, estamos conseguindo devolver a mobilidade na região, em um curto espaço de tempo. Hoje, no Santos Dumont, até o final da tarde a área estará lavada e liberada”.

Foto: Felipe Goettenauer