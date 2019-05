POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA A OPERAÇÃO E DESARTICULA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

As investigações tiveram início a partir da análise dos boletins de ocorrência de roubos registrados na região

Em ações realizadas na terça-feira, 21, e quarta, 22, a Delegacia Regional de Lagarto, em cumprimento a mandados de prisão preventiva, deflagrou uma operação que culminou nas prisões de Reniele de Oliveira Santos, Everson dos Reis Cavalcante, conhecido como “Beto”, e Antônio Rafael Alves Fernandes.

Segundo a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo, as investigações sobre a associação criminosa iniciaram-se a partir da análise dos boletins de ocorrência de roubo registrados na região, tendo sido identificado um padrão em pelo menos quatro ocasiões. “Nós verificamos que havia um modus operandi semelhante nas ações e, ao analisarmos imagens de câmera de segurança, constatamos que os autores se revezavam entre eles”, explicou a delegada.

A partir da identificação do padrão, diversas diligências foram feitas, as quais resultaram na identificação da autoria dos roubos, praticados por Everson, Antônio Rafael e outro indivíduo que se encontra foragido. Já o investigado Reniele, emprestava sua motocicleta para a realização dos assaltos.

Durante a operação, foi apreendido com Everson um dos celulares roubados num dos casos. Segundo a delegada Michele, novas diligências serão realizadas com vistas à captura do foragido.

