PFEMs agradecem Goretti Reis pelo projeto que cria o Dia da Policial

23/05/19 - 13:42:16

Na manhã de hoje, 23 de maio, as policiais femininas da Polícia Militar de Sergipe, major Evangelina e sargenta Cândida estiveram no gabinete da deputada estadual Goretti Reis para discutir detalhes sobre o evento que acontecerá no dia 30 de maio para lançar o Dia da Policial Militar, Bombeiro Militar e Policial Civil Feminino, que será comemorado no dia 31 de maio, em homenagem a sargenta Eliana Costa da Silva de 46 anos assassinada brutalmente, por um menor, nessa data.

Durante a visita as policiais agradeceram o carinho e o cuidado dispensado pela parlamentar a tropa de policiais femininas de Sergipe. “A deputada é nossa madrinha. Não mede esforços para apoiar nossas lutas. Até uma data para nós veio por parte da deputada. É muito bom ter gratidão. E é isso que temos por Goretti”, disse a major Evangelina.

Para a parlamentar é motivo de honra poder fazer alguma coisa por essas guerreiras. “São mulheres abnegadas que vestem a farda para garantir a segurança das pessoas. Vamos continuar com elas e dando o apoio necessário para suas lutas. Tenho orgulho dessas mulheres. Contém sempre comigo. Esse projeto é uma homenagem também para Eliana, que infelizmente, nos deixou de forma trágica. Lamentável”, disse Goretti Reis.

Fonte e foto Ascom Parlamentar