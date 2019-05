Radiopatrulha apreende moto roubada e recupera produtos

23/05/19 - 09:53:08

Um homem é preso, um menor, drogas e um simulacro são apreendidos e uma motocicleta com restrição de roubo, 3 celulares e uma televisão são recuperados por militares do Batalhão de Radiopatrulha, no final da tarde desta quarta-feira, 23, após a checagem de uma denúncia na Invasão das Palmeiras em Nossa Senhora do Socorro.

Policiais do BPRp realizavam radiopatrulhamento pelas ruas da Grande Aracaju, quando uma das equipes foi acionada pelo Centro Integrado em Operações de Segurança Pública que informou ter recebido uma denúncia de homens estava escondendo uma motocicleta num matagal na Invasão das Palmeiras.

Imediatamente, os radiopatrulheiros deslocaram-se ao local informado e avistaram os suspeitos que, ao notarem a aproximação policial, empreenderam fuga e se homiziaram numa casa.

Foi feito um cerco policial e, posteriormente, uma entrada tática no imóvel.

Dentro da casa foi encontrado uma simulacro de arma de fogo, 5 tabletes de maconha, pinos de cocaína, 3 celulares e uma televisão.

Os suspeitos, identificados como Tiago Rafael Resende da Silva e o menor de iniciais P. S. S. M. C, 17 anos, se entregaram e foram conduzidos a Central de Flagrantes juntamente com a motocicleta, que havia sido roubada no final da manhã na Avinda Lauro Porto, e os demais materiais apreendidos, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Fonte e foto BPRp