REPRESENTANTE MOVIMENTO É DE SERGIPE FAZ VISITA DE CORTESIA A NITINHO

23/05/19 - 05:27:33

O idealizador do Movimento É de Sergipe, Linconlin Amazonas, visitou hoje pela manhã, 22, o prefeito em exercício Nitinho, que substitui o titular, Edvaldo Nogueira, que está de férias. Linconlin, que estava acompanhado do engenheiro de produção e integrante do movimento, Alisson Souza, foi recebido no Palácio Aloísio Campos, sede do governo municipal.

Durante a visita Linconlin mostrou quais são os objetivos do É de Sergipe, que visa, principalmente, mexer com o sentimento do consumidor, orientando-o a comprar produtos e serviços de empresas sergipanas. O prefeito em exercício, Nitinho, ficou encantado com a ideia do movimento considerando-o de grande importância para a economia do Estado.

Nitinho se comprometeu, também, em agendar uma visita do É de Sergipe com o prefeito Edvaldo Nogueira para que ele possa conhecer detalhes do É de Sergipe.

Coopertalse

Linconlin Amazonas intermediou o diálogo entre o prefeito em exercício e a presidente da Coopertalse, Karina Barbosa, que pediu mais fiscalização da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) contra os motoristas que fazem transporte clandestino de passageiros.

Nitinho assegurou que esse trabalho de fiscalização já é feito pela SMTT e que o prefeito Edvaldo Nogueira tem sido firme no combate à clandestinidade. No entanto, se comprometeu em marcar uma nova reunião entre Coopertalse e superintendência para que este assunto seja discutido com mais profundidade.

Alisson Souza, que integra o Movimento É de Sergipe, comentou com Nitinho sobre o workshop da construção civil, realizado no dia 30 de abril no auditório do Sebrae e que contou com a participação de representantes da Prefeitura de Aracaju.

“A Projeção Estratégica tem novos projetos a serem realizados, com o intuito de promover impactos positivos às organizações, não só em Aracaju, mas todos que moram ou fazem negócios no Estado”, disse Alisson Souza, colocando-se à disposição dos gestores públicos.

O vereador Nitinho assumiu interinamente o cargo de prefeito de Aracaju, desde as férias do titular, no dia 18 e ficará até 3 de junho, quando Edvaldo retorna ao trabalho. Essa é a segunda vez que Nitinho assume a administração do município. A primeira foi, por 10 dias, no ano passado (entre os dias 6 e 16 e julho), quando Edvaldo Nogueira participou de um curso de gestão na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos.

Por Antonio Carlos Garcia

Foto assessoria