Rodovia entre Cristinápolis e Tomar do Geru recebe serviços do Governo

23/05/19 - 15:00:00

Operação faz parte do programa de melhorias da malha viária estadual

Já são mais de 250 km de trechos percorridos pela Operação Tapa-Buraco que, desta vez, chegou para beneficiar moradores e motoristas que passam pela rodovia que liga Cristinápolis à Tomar do Geru (SE 295).

Moradora do município de Cristinápolis, a professora Michella Verônica Leal, 40 anos, se mostra satisfeita com os serviços. “Trafego diariamente de motocicleta para Tomar do Geru, onde sou professora e já foi possível perceber a melhoria. A rodovia precisava muito, tinham buracos em grande quantidade, agora está bem melhor. A aprovação dos serviços está sendo unânime”, afirma.

Os serviços são executados nos oito territórios sergipanos por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER).

Ainda no Território Sul Sergipano, a operação tapa buraco atua no Contorno Norte de Itabaianinha (SE 385). No Centro-Sul Sergipano e prossegue na SE-170 (Riachão do Dantas/Tobias Barreto) e entre os Territórios da Grande Aracaju e do Agreste Central e na Rodovia SE-245, Riachuelo/Malhador.

Além da Operação Tapa Buraco, o DER executa outras ações a fim de proporcionar a trafegabilidade nos 2.200 km de rodovias estaduais pavimentadas. Na Rodovia SE-315 entre a divisa do povoado de Poço Redondo, Santa Rosa do Ermírio e o Estado da Bahia, operários executam as pontas de alas com alvenaria de pedra argamassada, em trechos prejudicados pelas chuvas. Já na Rodovia SE-170, entre os municípios de São Domingos e Itabaiana, está sendo feita a roçagem mecânica.