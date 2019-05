SESSÃO ESPECIAL ABORDA A REALIDADE DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

23/05/19 - 13:33:06

A professora Telma de Carvalho, presidente da Associação Profissional dos Bibliotecários e Documentaristas do Estado de Sergipe, apresentou na manhã desta quinta-feira, 23, no plenário do Poder Legislativo, um panorama sobre a conjuntura política das bibliotecas escolares e da documentação escolar. Palestra ocorreu por meio de realização de Sessão Especial, que foi proposta pelo deputado Iran Barbosa (PT).

Para o autor da propositura, que é professor de História, a promoção desses diálogos representa o fortalecimento da Educação no estado. “A conjuntura política das bibliotecas escolares e da documentação escolar são duas questões fundamentais para a organização das escolas. E quando falamos em organização, falamos da memória das escolas, e ainda, do funcionamento adequado para o cumprimento da missão das escolas. Precisamos defender esses projetos”, externou o deputado.

O parlamentar enfatizou ainda que ” em Sergipe devemos muito aos usuários das bibliotecas escolares, estamos muito a desejar. Falta estrutura, falta profissional habilitado para fazer funcionar bem a biblioteca e falta espaço adequado . Nos precisamos abrir esses debates, tendo em vista que estamos vivendo um cenário em que a Educação está sendo atacada, com diminuição de recursos para investimento e com diminuição de políticas voltadas para Educação Pública”, avalia Iran Barbosa.

Palestra

Durante palestra, a professora e presidente da Associação Profissional dos Bibliotecários e Documentalistas do Estado de Sergipe ( APBDSE), Telma de Carvalho apresentou panorama das atividades dos bibliotecários de Sergipe. Segundo dados que apresentou, o curso de bacharelado de Biblioteconomia e Documentação que é ministrado pelo Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe (DCI/UFS) iniciou no ano de 2009, e formou, até hoje, o total de 162 profissionais.

“Este ano iremos abrir nova seleção”, avisou a professora, destacando que o curso Bacharelado de Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Aberta Brasil tem uma versão de Ensino à Distância. ” Curso do EaD foi iniciado esse ano e 14 instituições brasileiras já aderiram ao programa, entre elas, a Universidade Federal de Sergipe, a UFS”, contou.

Apesar do número de bibliotecários ativos no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB5), que totaliza o quantitativo de 136 profissionais, e do número de bibliotecas públicas no Estado de Sergipe alcançar o total de 83 unidades, a professora Telma aponta que profissionais e usuários estão prejudicados com extinção do cargo de bibliotecário pelo Governo Estadual de Sergipe. “A extinção afeta diretamente as atividades oriundas da Biblioteconomia, que promovem ações de cunho humanístico e social para a sociedade de maneira geral. Mais que acervos, as bibliotecas são locais onde as pessoas se encontram”, salientou.

Sobre a extinção, a professora versa sobre a lei de nº 2.824 de 18 de julho de 1990, que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção e manutenção de bibliotecas e a admissão de bibliotecários em estabelecimentos de ensino pertencentes à rede estadual e institui o Depósito Legal em favor da Biblioteca Estadual. ” Essa lei foi originada quando Marcelo Déda era deputado estadual, quando foi aprovada por Antônio Carlos Valadares, ex-governador do estado’, expôs na tribuna.

Melhorias e reivindicações

Sobre as fragilidades no interior das bibliotecas, a professora apresentou algumas faltas: “Não temos infra estrutura de rede para acesso à internet e WiFi na grande maioria das bibliotecas públicas nas suas diferentes tipologias. Não temos catálogos, equipamentos adequados, pessoal qualificado, e nenhum tipo de instrumento que auxilie o deficiente na busca por informação. Precisamos de editais que contemplem alíneas específicas para melhoria e modernização de infra-estrutura, tecnologia, mobiliário e equipamentos”, salientou a professora.

A título de finalização, a professora reivindicou durante sua exposição algumas medidas que fortalecerão os profissionais da área e os discentes do curso de biblioteconomia. “Nós conhecemos os problemas, mas precisamos dos instrumentos legais para apoiar as mudanças. Precisamos de cargos para bibliotecários, de bibliotecários nas bibliotecas escolares e públicas (estaduais e municipais). Precisamos que nossos alunos tenham colocação profissional no Estado de Sergipe”, colocou a professora de Telma de Carvalho.

Presenças

Além dos deputados estaduais da Casa Legislativa, participaram da Sessão Plenária Especial, estudantes do curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Sergipe, profissionais da área, professores e integrantes da Associação Profissional dos Bibliotecários e Documentaristas do Estado de Sergipe. Na ocasião, participantes utilizaram cartazes com frases diversas, entre elas: “Bibliotecas Constroem Comunidades”, “Bibliotecas Promovem Acesso a Todos”.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese