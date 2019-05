SSP descarta latrocínio no caso da morte de jovem; “foi um feminicídio”, diz delegada

23/05/19 - 10:32:18

A delegada-geral da Polícia Civil, Katarina Feitosa, em entrevista concedida à imprensa na manhã desta quinta-feira (23), descartou a hipótese de latrocínio no caso do assassinato de Ana Paula Jesus dos Santos, 26 anos, ocorrido no dia 11 de maio dentro de sua própria residência. “Não foi um latrocínio, foi um feminicídio, disso já temos certeza”, afirmou a delegada.

Ana Paula Jesus dos Santos foi morta com golpes de marreta na cabeça e segundo a Secretaria de Segurança Pública, o principal suspeito é o viúvo, Vitor Aragão.

Durante a entrevista, a delegada informou ainda que o caso está sendo investigado sob sigilo, para proteger as fontes e até mesmo as investigações.

O marido, Vitor Aragão, prestou informação sobre o caso, informando à polícia que a jovem dormia no quarto com ele e o filho do casal de oito anos de idade, quando dois homens pularam o muro da casa perguntando onde o casal teria dinheiro.

Ainda segundo ele, ao perceber o assalto, teria corrido com o filho, mas Ana Paula foi assassinada com um golpe de marreta na cabeça.

Ainda na manhã de hoje, uma outra informação sobre o caso foi passada pelo advogado de defesa de Vitor que anunciou estar deixando o caso.

Foto SSP