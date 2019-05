TALYSSON APELA AO DNIT POR ABERTURA DE RETORNO EM ITABAIANA

23/05/19 - 19:54:12

O deputado estadual Talysson de Valmir, (PR), está protocolando na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe uma Moção de Apelo pedindo que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) reabra imediatamente a rotatória da BR-235, que dá acesso ao Shopping Peixoto, um dos maiores empreendimentos comerciais do município de Itabaiana, e ao Bairro Miguel Teles. O fechamento, na quarta, 22, surpreendeu a todos. Talysson disse que fará o possível para que o retorno seja reaberto.

O parlamentar ressalta que a população sequer foi avisada da medida, nem o porquê do fechamento. “Assim que tomei conhecimento do fato empenhei esforços para que a medida seja revertida. O Shopping Peixoto é um importante centro de compras da região e atrai um enorme público. Ao invés de melhorar o acesso, o percurso é dificultado. Não posso aceitar isso”, disparou.

O deputado argumenta que esta decisão, tomada pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes em Sergipe, pode causar irreversíveis prejuízos a economia de Itabaiana, principal centro de comércio e serviços do agreste central sergipano, na medida em que, ao dificultar o acesso ao Bairro Miguel Teles e ao Shopping Peixoto, afasta os consumidores, bem como dificulta o escoamento e reposição das mercadorias ali comercializadas”, observa.

Apelando para o bom senso da direção do DNIT no sentido de que Itabaiana não seja prejudicada, Talysson reafirma que não vai sossegar enquanto a situação não seja resolvida. “Acredito que o DNIT ouvirá nosso apelo, para o bem de todos”, disse.

Da assessoria