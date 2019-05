TSE MANTÉM A CASSAÇÃO DO MANDATO DE GERANA COSTA EM RIACHÃO DO DANTAS

23/05/19 - 11:06:49

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em sessão plenária realizada na manhã desta quinta-feira (23), manteve por unanimidade, a cassação da prefeita afastada de Riachão do Dantas, Gerana Costa e do vice-prefeito Luciano Goes.

O TSE julgou Ação Cautelar e todos os ministros do órgão seguiram o voto do relator do processo, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. A cassação se deu por conta de uma pesquisa eleitoral manipulada divulgada no pleito de 2016 pela coligação da então candidata Gerana Costa.

Por conta da decisão do TSE, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) deverá marcar a data para a realização da eleição suplementar no município de Riachão do Dantas e até lá, o vereador Pedro da Lagoa (PT), presidente da Câmara continua administrando.

Com informações de Lagarto Noticias