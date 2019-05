UPA Nestor Piva apresenta redução no número de óbitos

23/05/19 - 14:44:21

Ao contrário do que foi dito pela vereadora Emília Correia (Patriotas) durante a realização de entrevista concedida pela parlamentar a uma emissora de rádio na manhã desta quinta-feira, 23, houve redução significativa na frequência do número de óbitos no Nestor Piva durante o período de 04 meses, que encontra-se gerenciado pelo Centro Médico do Trabalhador. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, através do Sistema de Informação e Mortalidade (SIM) por via do DATASUS, ocorreram 74 óbitos de Janeiro à Abril de 2019, número inferior aos 98 óbitos registrados no mesmo período de 2018 [uma diferença de 24 óbitos]. Apesar da quantidade superior de atendimentos realizados neste ano.

“Temos a preocupação de promover a saúde da população, com assistência humanizada, com agilidade e qualidade, buscando a satisfação de suas necessidades”, frisou Jória Dias (Gestora Administrativa).

Durante os 04 meses que antecederam a terceirização foram realizados 25.528 atendimentos, inferior aos mais de 63 mil atendimentos que já ocorreram durante este mês.

“Não tem sido atoa que atual administração no Nestor Piva tem tido o reconhecimento pela excelência na assistência e acolhimento, na gestão e no fortalecimento do SUS”, concluiu Jória.

Da assessoria