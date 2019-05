Vereador Bigode busca melhorias para o bairro São Conrado, em Aracaju

23/05/19 - 05:03:46

O vereador Bigode, 1° secretário da comissão de direitos humanos da Câmara Municipal de Aracaju, esteve na última quarta-feira (22), com o presidente da EMURB, Sérgio Ferrari, com a finalidade de buscar melhorias para o bairro São Conrado. O parlamentar informou que, várias ruas do referido bairro, estão necessitando pelo menos do serviço de tapa buraco, entre elas, as antigas ruas, A, C,D,E,F,N e G. Com o serviço paliativo sendo desenvolvido, vai diminuir o sofrimento do povo.

“Pedir para ser realizado esse serviço paliativo no São Conrado, até que as obras sejam desenvolvidas, tenho certeza que meu amigo Sérgio Ferrari, vai resolver esse problema, porque a população não pode sofrer”, concluiu Bigode.

ASCOM / vereador Bigode