Vereador Dr. Manuel Marcos defende construção de Hospital Infantil

23/05/19 - 08:40:08

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta quarta-feira, 22, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) cobrou mais atenção do Poder Público no atendimento pediátrico. Na avaliação do parlamentar, a atual oferta de serviços não atende a demanda e o ideal é construir um hospital infantil.

“O sistema público de saúde de Sergipe não tem um local específico para atender as crianças. Atualmente, contamos com pequenos setores de pediatria no Hospital de Urgência de Sergipe e unidades regionais que vivem tento que atuar acima da capacidade que os espaços comportam. Não acredito que esta seja melhor maneira de ofertar o serviço para o público infantil. Nossa população está crescendo e é preciso que quem administra nossos recursos tenham esse olhar”, opina.

Na percepção de Dr. Manuel Marcos, a crise nos setores de pediatria se atenua ainda mais na atual estação, ou seja, o período chuvoso. “Com a proximidade do frio, as pessoas se concentram mais em locais fechados, o que facilita a propagação de vírus e bactérias que causam inúmeras doenças. Crianças são as que mais sofrem, por terem um sistema imunológico frágil”, salienta.

O parlamentar ainda reforça que “precisamos olhar para os filhos do povo assim como olhamos os nossos. Dando a melhor assistência e tratando com zelo. Afinal, o erário público é da população e ela precisa que os recursos sejam aplicados conforme as necessidades coletivas. Não possuir um hospital infantil é uma falta de atenção dos gestores público, é condenar as crianças a ter um desenvolvimento comprometido por doenças”, completa.

por Lucivânia Pereira

Foto China Tom