14 cidades participam do Dia do Desafio em Sergipe no próximo dia 29

24/05/19 - 15:12:27

O Sesc vai coordenar no próximo dia 29 de maio, em catorze cidades sergipanas, o Dia do Desafio – projeto internacional cujo objetivo é estimular e valorizar o prazer da prática da atividade física diária, seja em espaços públicos ou privados, reforçando o compromisso da instituição em promover ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira.

Para realizar o projeto é necessária a parceria com os municípios, pois a execução das ações fica a cargo das prefeituras que aderirem ao movimento. Pessoas de todas as idades e segmentos são convidadas a participarem da competição amigável entre as cidades. Vence o desafio aquela que conseguir mobilizar o maior percentual de participantes em relação ao seu total de habitantes.

A programação terá início à meia noite e seguirá até às 21h. Ela envolve diversas atividades físicas, que podem ser realizadas em casa, no trabalho, na escola e em praças públicas. A participação da população é voluntária.

Caminhada, ciclismo, corrida, gincanas, jogos, atividades para pessoas com deficiência ou qualquer outro tipo é bem-vinda. O importante é registrar a participação individual ou em grupo, nos comitês localizados na cidade que estiver realizando o Dia do Desafio. O registro é fundamental para contabilizar o número de participantes.

Neste ano, participam os municípios sergipanos de Campo do Brito, Divina Pastora, Estância, General Maynard, Indiaroba, Itabaianinha, Lagarto, São Cristóvão, Santa Rosa de Lima, Simão Dias, Tomar do Geru, Nossa Senhora da Glória, Areia Branca e a capital Aracaju.

Segundo Mônica D’Arruda, coordenadora do Programa de Lazer do Sesc em Sergipe, Aracaju foi convidada para um desafio intercontinental, competindo com a cidade japonesa de Edogawa. “O Dia do Desafio não é apenas uma atividade competitiva, mas cooperativa, pois essas cidades passam três anos participando do confronto no dia do evento, mas ao longo do ano elas ficam nessa comunicação, trocando ideias em relação à programação e às políticas públicas que são realizadas para o benefício e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Essa é a nova característica do Dia do Desafio desde o ano passado”, explicou Mônica.

O Sesc coordena o Dia do Desafio desde 1995. O evento acontece em todo o Continente Americano com o apoio da TAFISA – The Association for International Sport for All – instituição internacional de promoção do esporte para todos. Mais informações em www.diadodesafio.com.br.

Por Helmo Goes

Foto assessoria