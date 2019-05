ALESE APROVA MOÇÃO DE PROTESTO POR DECLARAÇÃO DE MINISTRO CONTRA UFS

24/05/19 - 15:15:25

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou a Moção de Protesto nº 11/2019, de autoria do deputado estadual Iran Barbosa (PT), encaminhada ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, expressando indignação diante das declarações inverídicas proferidas pelo ministro, durante um programa jornalístico, de alcance nacional, em relação à Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A UFS é uma instituição que tem contribuição imensa para o avanço social, econômico e cultural do estado de Sergipe, bem como com o avanço da pesquisa e extensão científica em Sergipe, no Nordeste e no Brasil.

“A Moção de Protesto é a forma da Casa do povo sergipano demonstrar e repudiar as declarações inverídicas proferidas por Onyx Lorenzoni, que depreciaram a Universidade sergipana, explicou Iran.

“Não aceitaremos atitudes como essa, que são um ataque à Educação e depõem contra o desenvolvimento da Nação. Agradeço aos demais parlamentares pela aprovação e ratifico o meu protesto”, manifestou-se Iran Barbosa.

Por Valesca Montalvão