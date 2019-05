ANIMAL SOLTO EM RODOVIA CAUSA MAIS UM GRAVE ACIDENTE NA SE-100

24/05/19 - 06:22:45

Mais um grave acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (23) por pouco não provoca uma tragédia na SE-100, rodovia Adilson Távora

As informações são de que um cavalo que estava solta e andava pela rodovia, acabou sendo atropelada por um ônibus coletivo. Com o choque, o animal acabou morrendo no local.

Não há informações sobre se alguém se feriu.

Acidentes – a SE-100, no município de Barra dos Coqueiros, é uma das rodovias que registra o maior número de acidentes com animais.

Segundo um morador da Barra, recentemente foi assinado junto ao Ministério Público de Sergipe (MPE) e a prefeitura da Barra dos Coqueiros, onde ficou acordado que a responsabilidade para recolher os animais, seria do estado e isso, acabou prejudicando o município, divido a distância.

Enquanto isso, animais continuam provocando acidentes, morrendo e colocando em risco a vida dos motoristas.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias