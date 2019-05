Aposta na educação

24/05/19 - 07:44:07

Foi-se o tempo em que o professor era tão ou mais respeitado do que os pais. Bons tempos aqueles, quando a normalidade da escola só era perturbada por pequenas rusgas entre alunos na quadra esportiva. O que se vê hoje é assustador: estudantes ameaçam os professores e jovens se agridem dentro das salas de aula, quase sempre usando algum tipo arma. Aqui em Sergipe, a vice-governadora Eliane Aquino (PT) resolveu chamar o feito à ordem: reuniu as Secretarias da Educação, Saúde, e da Inclusão Social e Trabalho para discutir a melhoria do ensino público e como cuidar melhor das crianças e dos jovens. A petista está convencida que esta intersetorialidade renderá bons frutos. Tomara que o governo Bolsonaro também aposte na educação como a melhor alternativa para garantir um futuro melhor à nossa juventude. É preciso fazer alguma coisa, tipo este pacto proposto pela vice-governadora, para impedir que o traficante de drogas siga recrutando seus “soldados” na escola. O Brasil não pode fica de braços cruzados, assistindo os jovens perderem o interesse pelo estudo, a ponto de concluírem que não matam aulas, “elas são que me matam”. Ó Céus!

Já era

O Tribunal Superior Eleitoral sepultou a última esperança de a prefeita afastada de Riachão do Dantas, Gerana Gomes Costa Silva (PTdoB), recuperar o mandato. Por unanimidade, o pleno do TSE reconheceu que ela e o vice Luciano Goes Paul cometeram crime ao divulgarem pesquisa eleitoral tendenciosa. Agora, a Justiça vai marcar uma eleição suplementar para eleger novos prefeito e vice de Riachão. Impedida de disputar o pleito, Gerana promete apresentar um candidato. Então, tá!

Leve e solto

E quem está sorrindo de orelha a orelha é Sérgio Costa Viana, ex-secretário de Articulação Política de Aracaju. Tudo porque a Justiça o inocentou da acusação de ter obstruído as investigações no âmbito da Operação Caça Fantasmas, focada na gestão do ex-prefeito João Alves Filho (EM). Por conta disso, Sérgio chegou a ser preso, juntamente com Ricardo Gonçalves Alberto, ex-diretor financeiro da mesma Secretaria e também absolvido. A operação investiga contratações de pessoas que ganhavam sem aparecer na Prefeitura de Aracaju. Marminino!

Agora vai!

Políticos de Sergipe e de outros estados estão participando, em Aracaju, do 2° Congresso Brasileiro de Vereadores, que acontece num hotel da Orla de Aracaju. O evento foi aberto pelo prefeito interino da capital, vereador Nitinho Vitale (PSD). O Congresso vai prosseguir até amanhã, com palestras e troca de experiências entre os parlamentares municipais. Também estão incluídas as tradicionais mordomias. Homem, vôte!

Alça de mira

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) está sendo acusada de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, ela teria se beneficiado eleitoralmente das verbas de subvenção direcionadas à Maternidade Zacarias Júnior, controlada por sua família, em Lagarto. Na ação movida contra a deputada, o MPE propõe que Goretti seja cassada e devolva quase R$ 2 milhões à Assembleia. Danôsse!

Desigualdade

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Misericórdia!

João passa bem

A família do ex-governador João Alves Filho (DEM) torce para que ele deixe o hospital ainda hoje. O demista foi internado, na última segunda-feira, após cair no banheiro e bater a cabeça no chão. Por precaução, os médicos o colocaram na UTI, porém, desde ontem, ele já está no apartamento do hospital. Aos 78 anos e vivendo entre Aracaju e Brasília, João Alves está com a saúde debilitada por causa do Mal de Alzheimer. Saúde!

Ditadura em foco

O ex-vereador aracajuano Marcélio Bomfim fará palestra, nesta sexta-feira, sobre “a ditadura militar: a história que querem apagar”. Será às 19h, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto da Folha. Líder estudantil e fundador do PT em Sergipe, Marcélio foi preso durante o golpe militar e torturado no quartel do 28º Batalhão de Caçadores, em Aracaju, tendo se exilado na Rússia por dois anos. Crendeuspai!

Bem na fita

E o senador Rogério Carvalho (PT) tirou uma foto no gabinete dele, em Brasília, ao lado do colega pernambucano Humberto Costa, líder do PT no Senado. Ao fundo, aparece uma enorme e linda tela do nosso artista plástico José Fernandes. Após elogiar a obra do conterrâneo – ambos são de Lagarto – Rogério concluiu: “Somos nordestinos”. E com muito orgulho, senador!

Dom Brandão vive!

O centenário de Dom José Brandão de Castro (1919/1999) será celebrado, hoje, pela Diocese de Propriá. A programação festiva prevê um encontro dos amigos e amigas do homenageado no auditório do Colégio das Freiras, partilha dos sabores e dos saberes no pátio do colégio e procissão em direção à Catedral Diocesana, onde acontecerá a celebração da eucaristia. Dom Brandão se destacou pela defesa dos trabalhadores e pela luta em favor dos menos favorecidos. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 17 de dezembro de 1911.

Resumo dos jornais