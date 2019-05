Belivaldo e composições eleitorais

24/05/19 - 00:01:29

Diógenes Brayner – [email protected]

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não está preocupado com as eleições municipais de Aracaju. Acha muito cedo para tratar do assunto. Sua atenção maior está voltada para administrar o Estado e resolver o que tiver fora dos trilhos. A sua visão de eleição para 2020 não mira apenas a capital, mas todas as demais cidades do interior, para fortalecer o grupo que o elegeu com um maior número de prefeitos e vereadores.

Sabe que eles serão à base das eleições de 2022 e, mais do que isso, estarão trabalhando juntos por Sergipe a partir de janeiro de 2021, cada um dentro do seu quadrado de atuação. Belivaldo, entretanto, acompanha a dança das pré-candidaturas, mas não entra no ritmo que se põe para formação de grupos políticos que seguirão os rumos de interesse de cada um dos partidos aliados. Sabe que isso é legítimo, porque em regra as eleições não seguem o mesmo perfil de uma para outra.

As alianças não são feitas por decreto. Mudam de acordo com projetos partidários que convêm ao crescimento, consolidação, hegemonia e protagonismo de cada sigla. As próximas eleições elegem prefeitos, que é mandato importante na escala do Executivo, porque responsáveis pela administração de suas cidades. Nas Capitais geralmente têm significado maior, porque pode levar o eleito a tentar o Governo em 2022, principalmente quando, como no caso de Belivaldo Chagas, o gestor estadual não vai à reeleição.

Provavelmente role alguma conversa interna sobre sucessão, mas publicamente não. Há uma absoluta discrição sobre o movimento das coligações, que é acompanhado com naturalidade e que deve ser discutido em junho do próximo ano. Apenas uma coisa é facilmente previsível: Belivaldo não estará no palanque junto ao PSB. O pleito de 2018 lhe deixou mágoas profundas e a convivência dois anos depois se torna difícil, quase impossível. A recíproca deve ser verdadeira…

Belivaldo não esconde que vai manter a aliança de 2018 e apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira. Gostaria de rever o bloco unido. Vai trabalhar para isso. Mais vai querer distância do candidato de qualquer partido que esteja em composição com o PSB. Esse tipo de aliança não cabe em seu dedo.

Não apoia candidato

Um dos mais fortes empresários de Sergipe declarou em um almoço-reunião que não dá apoio a nenhuma pré-candidatura a prefeito de Aracaju e que não tem compromisso firmado com qualquer um dos nomes já lançados.

*** Como existe apenas um pré-candidato anunciado, Gilmar Carvalho, e um candidato certo, Edvaldo Nogueira (disputa a reeleição), o empresário sinalizou a quem pode apoiar.

*** – Acho que o prefeito Edvaldo Nogueira faz boa administração em Aracaju, definiu.

André evita tratar do assunto

O presidente regional do PSC, ex-deputado André Moura (foto), deixa claro que não quer entrar nessa polêmica do pré-candidato a prefeito de Aracaju, Gilmar Carvalho, de se manter ou sair do partido.

*** – Esse é um assunto mais do próprio Gilmar do que do PSC, que não pode intervir na vontade dos seus filiados, disse.

Onde encontrar brecha

Dentro do PSC o assunto gerou comentários. Um dos filiados disse que não enxerga aonde o deputado Gilmar Carvalho vai encontrar brecha para sair do partido, porque muita coisa mudou.

*** Antes o filiado encontrava algum motivo para deixar a legenda e o TSE aceitava. Só que isso não existe mais.

Dois suplentes procuram

Atenção: dois suplentes de deputado já procuraram o PSC e pediram que liberasse Gilmar para que se filie ao DEM: “é que vamos lutar pelo mandato dele depois”.

*** De qualquer forma, o PSC não vai tirá-lo porque fez congresso e o lançou.

Conversas rolam em Brasília

O senador Rogério Carvalho conversou ontem com Heleno Silva e Jony Marcos (foto), ambos do PRB. Foi um papo interessante, onde Rogério falou que vai defender as alianças do PT no momento certo.

*** Rogério não estará focado somente em 2020, mas também em 2022, pensando no futuro do seu partido e do Estado: “foi uma conversa interessante”, disse um deles.

*** Durante encontro ficou subentendido que não há muito boa vontade do senador com o PSB. A razão seria para não desagradar Belivaldo. Chegaram a admitir que “essa conta para fechar vai dar muito trabalho”.

Não quer desapegar

Diante das declarações do presidente regional do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, de que o partido só tratará de candidaturas municipais depois de setembro, provocou reação de um petista.

*** inconformado, ele disse: “em verdade o PT já decidiu, mas alguns não querem se desapegar”.

Questão da Câmara

A fonte petista deu como exemplo o próprio João Daniel, que está com o filho na Câmara Municipal de Aracaju, fruto de acordo político com o próprio prefeito Edvaldo Nogueira.

*** – Com intermediação do deputado federal Fábio Mitidieri, completou.

Elber critica Thyaguinho

O vereador Thyaguinho Batalha (foto), presidente em exercício da Câmara Municipal de Aracaju, foi duramente criticado pelo seu colega Elber Batalha, na sessão de quarta-feira.

*** Elber acusou Thyaguinho de levar tudo na brincadeira e desrespeitar a Câmara…

Razão dos ataques

Para ter votação na Câmara de Vereadores precisa de 13 vereadores inscritos. Havia 18 vereadores na casa, mas que não fizeram inscrição.

*** No momento que todos chegaram a plenário, Thyaguinho encerrou a votação alegando falta de quorum. Elder ficou possesso.

Vídeo gera confusão

Cabo Amintas esqueceu que era vereador e exibiu um vídeo na Câmara com uma pessoa batendo firme no seu colega Fábio Meirelles. As criticas foram pesadas.

*** Fábio quis reagir e ir à tribuna, mas foi aconselhado a não responde e atendeu ao conselho.

Maria está animada

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) está animada com o fortalecimento do DEM a nível nacional e o interesse pela sigla em Aracaju: “Vamos rearrumar o partido”,

*** D. Maria convidou o deputado Garibaldi e ele disse que vai esperar uma janela.

*** A senadora também soube que Gilmar Carvalho quer filiar-se ao DEM.

João ainda internado

O ex-governador João Alves Filho (foto) ainda está internado em um hospital em Brasília, apenas por precaução. Ele teve um desmaio no banheiro e atingiu a cabeça.

*** Foi atendido pelo serviço médico do Senado e foi preciso alguns pontos no corte. Pode receber alta hoje.

Projeto sobre canudo

A Câmara Municipal de Aracaju aprovou ontem projeto do vereador Vinicius Porto que proíbe a comercialização de canudos de plásticos para sucos e refrigerantes e demais líquidos.

*** A partir de agora sós canudos biodegradáveis. Um bom projeto que protege o meio ambiente.

Deu nos grupos sociais

///Investir em candidatas – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou ontem que todos os diretórios partidários são obrigados a investir, no mínimo, 5% do total de recursos do Fundo Partidário em candidaturas de mulheres, ampliando, assim, a participação feminina na política.

*** A confirmação veio em resposta a uma consulta apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). A sigla questionou se existia a necessidade de os diretórios regionais e municipais efetuarem o repasse de 5% caso o diretório nacional já realizasse a destinação da verba.

///Sobre namorada de Lula – A namorada do ex-presidente Lula, Rosângela da Silva (foto), chamou a atenção por seu emprego em Itaipu muito antes de ficar conhecida como sua namorada e com que deseja casar, informa Igor Gadelha na Crusoé.

*** Em 2006, a Câmara aprovou um requerimento do então deputado Luiz Carlos Hauly questionando a contratação de Rosângela, que trabalha na usina desde 2003.

///Sobre os filhos da puta – O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, divulgou ontem em suas redes sociais um evento sobre fake news que contará com a presença dos ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski.

*** Em bate-boca virtual com advogados que questionaram o evento, Santa Cruz escreveu: “Pelo menos eu sei quem é meu pai. Os filhos da puta não costumam saber…”

///WhatsApp ganhará anúncios – Em breve, o WhatsApp terá mais uma forma de ganhar dinheiro: o Facebook anunciou em um evento a portas fechadas, realizado na Holanda, que o serviço de mensagens efêmeras WhatsApp Status ganhará anúncios a partir de 2020.

*** As informações foram publicadas em redes sociais por publicitários que estiveram presentes no evento. Procurado pelo Estado, o WhatsApp não comentou o assunto.

*** Usada hoje por mais de 500 milhões de pessoas, a ferramenta do WhatsApp Status é bastante semelhante aos Stories do Instagram – ambos, claro, são parecidos com as mensagens do Snapchat, de onde o Facebook copiou o recurso.

Um bom bate papo

Sem recursos – O Forro Caju só vai acontecer com a liberação de recursos federais que estão sendo captados. Sem eles a vaca vai pro brejo.

Para reveillon – A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) também já conseguiu recursos para realização do reveillon deste ano na orla.

Cunha no Rio – As coisas melhoram para o ex-deputado Eduardo Cunha. Ontem ele obteve autorização para ser transferido para o Rio. Justiça do PR precisa dar aval.

Bom ambiente – O clima na Câmara Municipal de Aracaju melhorou muito, mas ainda tem vereadores que se digladiam. Não é um ambiente bom.

Propõe isenção – Deputado Federal Fábio Reis propõe isenção de cobrança de taxas por remarcação ou cancelamento de passagens.

Mesmo com processo – Alguns pré-candidatos a prefeito querem disputar mesmo tendo processo em andamento contra eles. Querem arriscar responder no mandato.

Cuidar do partido – O ex-deputado Heleno Silva está com sua candidatura a prefeito de Canindé do São Francisco consolidada. Mas ainda vai cuidar do seu partido, o PRB.

Encerra caravana – Marcio Macedo anuncia o encerramento da caravana Lula Livre com Haddad no Amazonas num grande ato na universidade federal.

Ninguém acredita – Presidente Jair Bolsonaro está tentando virar o jogo e vem anunciando pacotinhos de bondades. Mesmo assim ninguém acredita.