CORPO DE UM HOMEM É ENCONTRADO NO MANGUE NA REGIÃO DOS MERCADOS

24/05/19 - 14:28:49

O corpo de um homem foi encontrado no inicio da tarde desta sexta-feira (24), no mangue, nas proximidades do mercado central. As informações passadas por populares são de que no corpo havia sinais de espancamento, o que poderia ter provocado a morte.

Ainda segundo populares, a vitima era morador de rua, usuário de drogas e frequentava aquela região com frenquencia e lá as pessoas o tratavam por “bombinha”.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística foram acionados.

Foto redes sociais