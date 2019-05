Deputado afirma que prefeito é “preguiçoso e promoveu canibalismo do maquinário”

24/05/19 - 10:00:03

O deputado estadual e ex-prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino, fez duras criticas ao atual prefeito do município, Diógenes Almeida e o classificou como “preguiçoso”.

Para Dilson, o prefeito tem feito uma péssima administração e segundo o parlamentar, durante entrevista ao radialista Carlos Ferreira, no programa Espaço Livre, “ele promoveu o canibalismo maquinário. Veja, uma máquina está engolindo a outra e isso porque as máquinas quebram e ai vão tirando peça de uma, colocando na outra, provocando um desuso nas máquinas para que contratem outras, por valores muito altos. Além disso, lá tinham três coletores de lixo que deixei e foram comprados com recursos próprios. Hoje a coleta é feita com caminhão caçamba. Um absurdo!”, contou Dilson.

Ainda sobre a atual administração de Tobias Barreto, Dilson classificou o prefeito Diógenes, afirmando que “faz seis meses que os marchantes esperam que seja resolvido o problema da energia elétrica. Quando ligam as máquinas, a energia cai. Ele tomou conhecimento e as informações são de que faz seis meses que ele não vai lá no mercado da carne”, disse o deputado.

Dilson de Agripino criticou também a despesa do município com pagamento com salários de secretários adjuntos. “Não sou contra secretários adjuntos, mas o que me disseram é que o município tem hoje uma despesa de 25 mil por mês com pagamento de secretários adjuntos. É preciso ter cuidado com a administração”, afirmou.