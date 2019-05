DRFV PRENDE ENVOLVIDO EOM RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS NA COROA DO MEIO EM ARACAJU

24/05/19 - 16:49:17

O homem já tinha passagem pelo sistema prisional

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), cumpriu nesta quinta-feira, 23, mandado de prisão preventiva em desfavor de Augusto Cezar Santos Lima, conhecido como “Cézar Negão”. A investigação que desencadeou neste mandado teve início em setembro de 2018, quando uma equipe da DRFV localizou um veículo Ford Ka Sedan adulterado e com restrição de roubo no bairro Coroa do Meio, Zona Sul de Aracaju.

Na oportunidade, o condutor afirmou que havia adquirido o carro em transação com valor muito abaixo da média de mercado junto a Augusto Cezar. Com o andamento das diligências investigativas, ficou demonstrado que Cézar possui diversas passagens pelo sistema prisional sergipano e estava cumprido pena em regime aberto. Desenvolvia esse comércio ilícito de veículos com restrição de roubo ou furto.

Após sucessivas diligências para localização do denunciado, a equipe da DRFV logrou êxito e apresentou o investigado à disposição do Judiciário.

Qualquer informação sobre outros crimes praticados pelo investigado pode ser repassada à DRFV por meio do Disque Denúncia da Polícia Civil, número 181.