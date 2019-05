Educação discute soluções tecnológicas para fiscalização da frota do transporte escolar

A implementação de um serviço mais eficiente de controle e gestão da frota de veículos que servem à pasta se insere na política de redução de custos empreendida pelo governador Belivaldo Chagas

A implementação de mecanismos que assegurem qualidade e a efetiva prestação do serviço de transporte escolar contratado pelo Governo de Sergipe para atender a milhares de estudantes da rede pública estadual é uma preocupação contínua da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

Nesse sentido, o superintendente executivo da pasta, professor José Ricardo de Santana, conheceu nesta quarta-feira, 22, o sistema de monitoramento de frotas desenvolvido pela GFB Intelligent Solutions – Brasil, empresa que oferece soluções personalizadas para gestão de frotas, com vistas à otimização da segurança e dos custos do serviço de transporte.

Acompanhado do diretor de Administração e Finanças, Paulo César Gonçalves, dos coordenadores da Divisão de Transporte da Seduc, Jurandyr Cavalcante e Gilvan Costa, e do chefe de Controle Interno, André Jacinto, o superintendente Ricardo de Santana discutiu com representantes da GFB Brasil estratégias de gerenciamento de frota que permitam ampliar a fiscalização do transporte escolar, que atende aos alunos da rede pública estadual, e do transporte administrativo do órgão.

“É importante que tenhamos ferramentas eficazes de acompanhamento e controle que nos permitam otimizar custos e garantir a qualidade do transporte que ofertamos aos nossos estudantes. Por este motivo, estamos avaliando possibilidades de implementação de inovações tecnológicas que aprimorem o gerenciamento desse serviço”, explica o Ricardo de Santana.

Ao apresentar o sistema de gestão de frotas da GFB Brasil aos gestores da Seduc, Dalton Silva, representante da empresa – presente já em mais de 40 países -, destacou que o grupo possui excelência no ramo de tecnologia, com foco na redução de custos operacionais com soluções inovadoras para a gestão de frotas.

“O nosso sistema possibilita uma melhora da segurança, a partir do monitoramento da condução do veículo feita pelo motorista, melhora também o controle da evasão escolar, pois possibilita um acompanhamento dos alunos que utilizam o serviço e uma fiscalização mais efetiva das empresas contratadas para oferta do serviço de transporte”, disse Dalton.

De acordo com o diretor de Administração e Finanças da Seduc, a implementação de um serviço mais eficiente de controle e gestão da frota de veículos que servem à pasta se insere na política de redução de custos empreendida pelo governador Belivaldo Chagas para sanear as finanças públicas do Estado, e visa, sobretudo, melhorar a qualidade do serviço entregue à sociedade.

“Vamos solicitar à empresa, formalmente, a implementação de um projeto, para que possamos melhor avaliar a eficácia do sistema que nos foi apresentado e, a partir disso, reajustar e definir novos parâmetros para contratação do serviço de transporte, tanto escolar, quanto para fins administrativos da Secretaria, considerando a economicidade de custos e a otimização do processo”, afirma o diretor Paulo César Gonçalves.

Para o coordenador de Transporte Escolar da Seduc, Jurandyr Cavalcante, a implementação de uma solução tecnológica inovadora, no âmbito da Seduc, para gestão de frota, que possibilite maior controle e fiscalização, será um passo fundamental para aprimorar o gerenciamento do serviço.

“Trabalhamos para garantir que os estudantes sejam transportados com segurança no descolamento residência/ escola/residência e para que consigamos entregar esse serviço com o máximo de qualidade utilizando da maneira mais econômica possível”, justificou, ao fim da reunião de trabalho.

