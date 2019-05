Empreendedorismo feminino é tema de evento na faculdade Uninassau

24/05/19 - 14:10:54

O encontro Mulheres Empreendedoras acontece no auditório da faculdade e é aberto ao público

Por: Suzy Guimarães

“Mulheres empreendedoras: Despertando o espírito empreendedor” é o tema do evento que acontece nesta sexta-feira (24), na Faculdade UNINASSAU Aracaju. O encontro tem por objetivo estimular o empreendedorismo nos participantes, além de promover o papel da mulher em gestão de negócios.

O diretor da UNINASSAU, Yuri Neiman, disse que é de grande importância um evento que ressalta a importância da mulher no mercado de trabalho e no empreendedorismo. “Para nós, é de grande relevância realizar um evento que se preocupa com o empoderamento da mulher. Com isso, promovemos o estímulo pelo empreendimento e favorecemos o avanço profissional econômico da sociedade”, declarou.

O evento é organizado pelo coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Recursos Humanos da Instituição, Demerson Tavares. “Teremos 20 expositoras, todas do empreendedorismo social. Para nós, fica a responsabilidade de ajudar as mulheres a empreender melhor”, disse.

Ele observou, ainda, que o empreendedorismo voltado para as mulheres faz parte de um contexto maior, que desperta um espírito de conquista e realização. “As apresentações são especialmente preparadas para despertar nas mulheres o espírito empreendedor. As palestrantes vão ajudar as mulheres a enxergar o seu melhor e maior potencial. Estamos trazendo, por exemplo, Jaqueline Nunes, do grupo Dona de Si. Ela já morou em Sergipe e promove ações contra a violência”, explicou Demerson.

O professor disse que a palestrante estará apresentando sua história de vida, com superações e conquistas que a tornaram alguém mais feliz e realizada. “Isso é, com certeza, exemplo que arrasta, que faz com que muitas mulheres tomem sua decisão de crescer, de conquistar sua independência”, ressaltou. As inscrições estão disponíveis no site extensão.uninassau.edu.br.

Programação

18h30 – Credenciamento;

19h – Mulher Autorresponsável – com coach e professora da UNINASSAU, Helena Braz;

19h30 – Rádio Web Exclusiva – com a jornalista, Claudia Meireles

20h – Mentalidade Feminina Financeira – consultora financeira, Marina Farias;

20h30 – Autoconfiança e Imagem Feminina – com as coaches, Isabel Ferreira e Noemy Suzana.

Inscrições disponíveis pelo site de extensão da Instituição