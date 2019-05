Hipnose na Medicina é tema de debate do Almoço Somese

24/05/19 - 16:05:22

O tema: ‘A Hipnose na Medicina’ foi escolhido para debate durante a realização do Almoço Somese dessa quinta-feira, 23, que trouxe como palestrante o Dr. Zairson Franco, médico Neurologista com formação em Hipnose e Psicoterapia Ericksoniana. Durante o almoço, os presentes praticaram algumas técnicas de hipnose com foco para o relaxamento.

Apesar de não ser tão conhecida, a hipnose na medicina é muito utilizada para o tratamento de doenças e vem despertando muito interesse por parte dos profissionais da saúde mostrando resultados satisfatórios.

Para o presidente da Somese, o professor Dr. José Aderval Aragão, a hipnose não deveria ter sido deixada de lado na medicina porque é uma grande aliada para o tratamento de algumas doenças. “Tivemos uma explanação extraordinária unindo a teoria e a prática e percebemos o quão importante é essa técnica”, enfatizou Dr. Aderval.

De acordo com o especialista, Dr. Zairson Franco, a hipnose é uma ferramenta maravilhosa e a classe médica está perdendo para outras áreas da saúde. “Com ela é possível acessar o inconsciente da pessoa através do rebaixamento do fator crítico e temos que quebrá-lo para atingir o inconsciente diretamente. Tenho pacientes que sofrem com algumas dores crônicas e a partir da hipnose conseguimos resultados positivos”, destacou Dr. Zairson.

Segundo o oftalmologista, Dr. Antônio Carlos Vieira de Moares, a palestra foi bem interessante, apesar de não ter sido tão sensível durante a prática. “Entendemos que a técnica é muito importante na medicina porque não são em todos os casos que podemos aplicar uma anestesia e devemos recorrer à hipnose”, comentou Dr. Antônio.

Matéria e Foto: Ascom Somese