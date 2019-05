Inscrição para o Parlamento Jovem Brasileiro vão até a próxima sexta-feira, 31

24/05/19 - 10:05:30

Para o Programa Jovem Senador as inscrições continuam abertas

Os estudantes interessados em fazer parte do time de Legisladores Juvenis em 2019 ainda podem se inscrever no processo seletivo para os programas Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) e Jovem Senador (JS). Os alunos selecionados terão a oportunidade de vivenciar a rotina parlamentar na Câmara e Senado Federal, em Brasília. Em Sergipe, as iniciativas são coordenadas pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria Internacional.

As inscrições para o Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) estão abertas até a próxima sexta-feira, 31 de maio. O Programa Jovem Senador prossegue com as inscrições até o dia 16 de agosto.

Para a chefe da Assessoria Internacional da Seduc, professora Célia Gil, essa é uma oportunidade para os estudantes sergipanos mostrarem seu potencial para elaboração de projetos e redações. “Essa semana a gente vai estar nas escolas, intensificando a divulgação e incentivando a participação dos alunos. São projetos extremamente importantes para que eles entendam na prática o que faz um deputado e um senador”, informa a professora, que também é a coordenadora estadual do PJB.

Parlamento Jovem Brasileiro

Para se inscrever, o candidato tem que preencher alguns requisitos, como: ter entre 16 e 22 anos de idade até 31 de dezembro de 2018; estar cursando o 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio regular ou o 2º, 3º ou 4º ano do Ensino Técnico Integrado ao Médio; ou ainda estar concluindo o Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O aluno deve elaborar um Projeto de Lei de sua autoria, cujo tema seja de relevância nacional. Após a elaboração, deve preencher a ficha de inscrição que se encontra no site da Câmara (www.camara.leg.br/pjb), anexar cópia do documento de identidade e a declaração da escola em que está matriculado.

Todos esses documentos deverão ser enviados à coordenação estadual do PJB, através do e-mail [email protected] ou através dos Correios, no endereço: Avenida Murilo Dantas, nº 8881, Galeria Farol Center, sala 30, bairro Farolândia, CEP 49323-490, Aracaju – Sergipe.

Jovem Senador

O tema da redação este ano é “Orçamento Público: sua participação tem valor”. O texto deverá ser escrito de maneira dissertativa e argumentativa, contendo entre 20 e 30 linhas. Para participar, o candidato deve ser aluno do ensino médio da rede pública estadual de ensino e ter 19 anos de idade até 31 de dezembro de 2019.

Até o dia 16 de agosto, as escolas devem encaminhar as redações selecionadas no Jovem Senador 2019 para a Assessoria Internacional da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura através do e-mail [email protected], ou via Correios, para o endereço: Av. Murilo Dantas, 881, sala 30 – Farolândia, Aracaju – SE, 49032-490.

Os estudantes têm a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dos senadores e o processo legislativo brasileiro. A legislatura tem duração de quatro dias e inicia-se com a posse dos jovens senadores e a eleição da Mesa Jovem. Os trabalhos são encerrados com a aprovação dos projetos e a consequente publicação no Diário do Senado Federal.

