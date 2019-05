MOTOCICLETA É APREENDIDA PELA PRF COM MAIS DE R$ 50 MIL EM MULTAS

24/05/19 - 10:23:41

Policiais Rodoviários Federais recolheram para o pátio da instituição, uma motocicleta com o licenciamento atrasado desde 2013 e com mais de R$ 50 mil em multas de trânsito. O fato aconteceu no final da noite de quinta-feira, 23, no km 93 da BR 101, em Nossa Senhora do Socorro/SE.

Os agentes federais faziam o trabalho de fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada ao condutor de uma motocicleta Honda Biz, com placa de Sergipe, que desobedeceu aos policiais e tentou fugir. Ele foi alcançado pela equipe e na consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, foi constatado que a motocicleta tem um débito de R$ 57,6 mil referentes ao licenciamento atrasado desde 2013 e mais de 240 multas de trânsito, boa parte delas por excesso de velocidade.

O condutor e proprietário da moto, disse aos policiais que sabia do débito, mas que a medida em que as multas chegavam ele resolveu não efetuar o pagamento.

A motocicleta foi retida e encaminhada ao pátio da PRF.

Fonte: PRF/SE