PM PRENDE ENVOLVIDOS EM SEQUESTRO DE TAXISTA NA CAPITAL, ARACAJU

A Polícia Militar, por meio da Força Tática/1°BPM, prendeu na noite dessa quinta-feira, 23, no bairro Santa Maria, zona Sul da capital sergipana, envolvidos com o sequestro de um taxista, ocorrido no início da semana, e apreendeu materiais usados na ação criminosa.

A guarnição realizava patrulhamento, quando recebeu denúncia sobre o suposto local usado como cárcere durante um sequestro. A polícia foi à região indicada, onde encontrou Rafaele Santa Rosa Silva, de 19 anos, em atitude suspeita. Questionada sobre o que estaria fazendo, a jovem informou que retornava da entrega de um objeto a um homem.

A polícia levantou a localização da pessoa mencionada pela mulher e chegou até José Wilamis de Jesus Ramos, de 25 anos, que correu ao ver a viatura. Os policiais seguiram o homem, que entrou numa casa e escondeu um objeto embaixo do colchão, posteriormente identificado como uma arma de fogo.

Diante do ocorrido, José informou que a arma pertencia ao marido de Rafaele. Perguntada sobre a localização do esposo, a jovem disse que ele estaria em casa, para onde os policiais seguiram. No imóvel, o homem não foi encontrado, mas os militares apreenderam drogas, balança, máscaras, capa de colete, balaclava, corda e dinheiro.

Em meio à ação, Carla Virgínia Santa Rosa, de 35 anos, mãe de Rafaele, chegou a casa. A guarnição questionou as mulheres sobre a procedência do material apreendido e as suspeitas informaram que tinha sido usado durante o cárcere de um taxista sequestrado em Itaporanga D’Ajuda e liberado no início da semana.

Ainda segundo levantamentos, o companheiro de Rafaele participa do grupo envolvido no sequestro e foi responsável por aprisionar o taxista, enquanto os comparsas usavam o carro da vítima em delitos. Os três suspeitos foram conduzidos à delegacia da região, juntamente com a arma, a droga e os outros materiais apreendidos.

Fonte e foto SSP