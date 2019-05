PM VAI GASTAR R$ 70 MIL COM EMPRESA PARA TIRAR FOTO, AFIRMA DEPUTADO

24/05/19 - 05:26:54

A Polícia Militar do Estado de Sergipe vai gastar pouco mais de R$ 70 mil só para a contratação de serviços em fotografia. A reclamação foi feita pelo deputado estadual Georgeo Passos, Cidadania, que usou o pequeno expediente da sessão plenária desta quinta-feira, 23, para criticar a decisão do Comando da instituição.

O parlamentar apresentou em plenário o julgamento do pregão eletrônico publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira com o resultado da licitação para a contratação de uma empresa para a realização de serviços de cobertura fotográfica com impressão de fotos para a Polícia Militar. O custo é de R$ 71.519 por um ano de contrato. Para Georgeo, esse serviço não é essencial.

“Mas são R$ 70 mil anuais que serão gastos com cobertura fotográfica – em um serviço que não é imprescindível nesse momento. A gente respeita os profissionais da área, mas a Polícia deveria era estar se preocupando com os seus prédios, com suas viaturas, com as condições de trabalho dos seus profissionais e não com o que o Comando quer fotografar”, argumentou o deputado.

Georgeo também destacou o período de dificuldades financeiras enfrentada pela Polícia Militar sergipana. “Falta dinheiro para muita coisa e entendemos essa limitação”, explicou. O deputado solicitou então que o Comando da entidade reveja essa decisão. “O contrato ainda não foi assinado. Por isso, pedimos que o comandante ajude a polícia e utilize esse dinheiro com coisas mais importantes”, apelou.

Por Daniel Almeida Soares