POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM COM COCAÍNA E 205 COMPRIMIDOS DE PRAMIL

24/05/19 - 12:42:50

Indivíduo estava armado com revólver calibre 38

Policiais civis lotados no município de Itabaiana, realizaram na última quarta-feira (22), a prisão de Noel Santos Oliveira, 45 anos, conhecido por “Mamão”.

Segundo informações da equipe, o suspeito foi encontrado no bairro Queimadas com um revólver calibre 38, contendo seis munições intactas, além de dezesseis pinos cheios de uma substância análoga a cocaína e duzentos e cinco comprimidos do medicamento denominado como “Pramil”, o qual tem sua comercialização proibida no país.

A Polícia Civil agradece a colaboração da comunidade e ressalta a importância do Disque-Denúncia 181 para continuidade das ações de combate à violência no município e o sigilo é garantido.

Informações e foto da SSP