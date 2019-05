Polícia Civil prende professor de escola pública suspeito de estupro de vulnerável em Pacatuba

24/05/19 - 04:51:40

As vítimas têm entre 13 e 14 anos e estão com problemas psicológicosPoliciais civis da Delegacia de Pacatuba prenderam Genilson dos Santos, na tarde da última quarta-feira, 22, no povoado Campinas, suspeito da prática de estupro de vulnerável.

Segundo informações do delegado José Luiz Accioly, o suspeito é professor da rede de ensino do executivo local e as vítimas, todas entre 13 e 14 anos, que foram assediadas pelo professor, estavam com problemas psicológicos. Ao informarem a situação aos pais, procuraram a Delegacia de Pacatuba, na qual foi aberto o inquérito policial.

O acusado nega o crime, mas foi preso em sua residência. A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da comunidade e ressalta que as denúncias podem ser realizadas por meio do Disque-Denúncia (181).

Fonte: SSP/SE