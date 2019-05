Prefeito em exercício acompanha entrega de título e inauguração

Na noite desta quinta-feira, 23, o prefeito em exercício, Josenito Vitale (Nitinho), acompanhou a entrega do título de Cidadão Aracajuano, por parte da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), ao contador José Martônio Alves Coelho. A solenidade ocorreu na sede do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC/SE), unidade que, também nesta noite, teve a inauguração da sua reforma e ampliação.

A honraria do título foi de autoria do prefeito em exercício, quando vereador, e destaca a atuação do homenageado, tanto no meio contabilista como também como um incentivador e apoiador da profissão, não somente em Aracaju, como também no estado. “Recebi a sugestão de alguém a quem respeito muito e, junto à Câmara, hoje, podemos ressaltar o nome de José Martônio que, além de contador, é ainda doutor em Direito. Precisamos sempre nos lembrar de quem trabalhou, de alguma forma, para o desenvolvimento da nossa cidade e essa foi uma oportunidade para isso”, destacou Nitinho.

Em meio aos agradecimentos, o mais novo Cidadão Aracajuano, ressaltou o nome do prefeito em exercício. “Tenho que agradecer, em especial, a Nitinho, pela alegria que ajudou a me dar nessa noite. Para mim, é um honra ser considerado filho de Aracaju, uma cidade que me acolheu tão bem e de braços abertos. É, de fato, um momento para deixar lembrado e, espero, ser, verdadeiramente, merecedor dessa honraria”, frisou José Martônio.

A homenagem ocorreu em meio às comemorações pelo novo e ampliado espaço do Conselho, reforma que representa um importante momento para os representantes da classe, como salientou o presidente do CRC/SE, Vanderson da Silva Melo. “Contar com a presença do prefeito em exercício nos mostra que estamos caminhando bem. A reforma e ampliação do prédio não é somente uma obra, é o resultado de muito esforço e participação da categoria. Hoje, vivemos a realização de um sonho porque, como a obra, poderemos ampliar o nosso espaço de atuação e, consequentemente, potencializar o serviço prestado”, afirmou Vanderson.

