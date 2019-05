PRESIDENTE DA AMURCES DESTACA IMPORTÂNCIA DA DEFESA DOS MUNICÍPIOS

24/05/19 - 12:54:27

O presidente da Associação Associação dos Municípios da Região Centro Sul de Sergipe (Amurces), José Antônio Alves, o Zé de Bá destacou hoje (24), a importância do lançamento da Frente Parlamentar em defesa dos municípios sergipanos, proposta pelo deputado estadual Dilson de Agripino, a pedido da entidade.

“Com isso, daremos início à mobilização junto às bancadas federal e estadual, objetivando discutir e propor ao Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa matérias prioritárias em favor dos municípios”, disse Zé de Bá. O lançamento da Frente ocorrerá na próxima segunda-feira (27), às 9h, no plenário da Alese e contará com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, cujo presidente Glademir Aroldi será um dos palestrantes, além da Federação dos Municípios (Fame) e da Ambarco.

No entendimento de Zé de Bá, a Frente representa uma grande avanço pois será o fórum para as discussões e proposituras de interesse dos municípios que enfrentam sérias dificuldades. “Os gestores estão na base da pirâmide e é a caixa de ressonância dos municípios, pois os gestores estão ali no dia-a-dia, vivendo a problemática onde, de fato, ela acontece”, disse o presidente da Amurces. Ele citou os inúmeros temas em pauta que são importantes para a municipalidade.

Dentre os itens pautados, estão a cessão onerosa e a garantia de 50% dos recursos sejam destinados aos municípios, a coincidência de mandatos, o acréscimo de 1% do FPM para o mês de setembro próximo 2019, a lei Kandir e vários outras demandas.

Da assessoria