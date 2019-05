ROTA DO TRANSPORTE DE LARANJEIRAS É RESTABELECIDA, INFORMA ZEZINHO SOBRAL

24/05/19 - 14:51:17

Atendendo ao pleito de moradores de Laranjeiras, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve no município para acompanhar o restabelecimento da rota originária dos ônibus que atendem ao conjunto Manoel do Prado Franco e adjacências. Na Assembleia Legislativa, o parlamentar fez um requerimento ao secretário Ubirajara Barreto e a Everton da Cruz Meneses, diretor de transporte da Sedurbs, para atender essa situação específica.

O pleito foi atendido e, agora, efetivado o retorno da entrada dos transportes urbanos de passageiros até o fim de linha, beneficiando mais de 12 mil pessoas que residem nos conjuntos Manuel do Prado Franco, Albano Franco, José Franco, Denise Fontes, Pastor Antônio, João Sapateiro, Mutirão, Paulo Hagenbeck, Homero Diniz, Loteamento Nasce a Esperança, Conjunto Pinheiro e João da Vazinha.

“Antes, os ônibus que faziam a linha passavam por uma rota que, após a realização de obras e intervenções, foi alterada. Sabemos que as linhas de transporte interestaduais não podem ser acrescidas em novas rotas e está estabelecido que só podem ser criadas novas linhas a partir de licitação, concorrência ou outra modalidade. Fui pessoalmente conferir! A linha está subindo e vai trazer grandes benefícios para a comunidade que, durante muito tempo, sofreucom os transtornos causados pela falta de transporte”, comentou Zezinho Sobral.

De acordo com o parlamentar, a situação precisava ser revertida devido ao crescimento do fluxo de passageiros nestas comunidades. “Encaminhamos o Requerimento à Sedurbs para que a rota originária fosse restabelecida e fixa para atender aos anseios da população. A comunidade fez um amplo abaixo assinado e nos procurou. Agradeço ao Governo do Estado, através da Sedurbs, pela sensibilidade para atender esse pleito tão importante e essencial”, complementou Zezinho Sobral.

O deputado estadual acompanhou a retomada da rota ao lado de Everton Menezes, diretor de transportes do Estado, Karina Barbosa, presidente da Coopertalse, e Jucilene Xavier, conhecida por Tia Ju, moradora no conjunto Manuel do Prado Franco, importante liderança da comunidade.

“Ficamos felizes em ver que o pedido da comunidade foi atendido pelo deputado Zezinho Sobral. A partir de agora, disponibilizaremos aproximadamente vinte veículos para a região e atender a comunidade. Esperamos que o fluxo aumente. Faremos estudos para novas viabilidades e, assim, buscar apoio do governo para trazer mais benefícios à população”, explicou Karine Barbosa.

A líder comunitária Tia Ju comemorou a conquista. “Essa é a vitória do povo de Laranjeiras. São nove anos que pedimos o retorno da rota. Já tínhamos solicitado a outros gestores e nada. Só agora, conversando com Zezinho Sobral, apresentamos o problema e ele prontamente nos atendeu. A partir de agora, teremos mais acesso ao transporte. Temos muito o que agradecer! Vida nova!”, celebrou Tia Ju.

Fonte e foto assessoria