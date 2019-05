Servidores, Aposentados e Pensionistas do Estado têm crédito com taxas a partir de 0,99%a.m

24/05/19 - 05:32:40

Através do Aplicativo Banese é possível renovar o Crédito Consignado de onde estiver, e o dinheiro entra na conta no mesmo dia

Viajar, comprar imóveis, automóveis, quitar dívidas, são alguns dos motivos que levam milhares de brasileiros a recorrerem a contratação de crédito consignado no país. Em Sergipe, os Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas do Estado conseguem renovar seus contratos consignados com taxas baixíssimas e prazos estendidos, como explica a Diretora de Crédito e Serviços do Banese, Olga Carvalhaes.

“O Banco do Estado de Sergipe, busca oferecer sempre as melhores condições de crédito e serviços aos sergipanos. Sendo os servidores estaduais um dos nossos principais clientes, o Banese reduziu a taxa das renovações dos contratos de consignado. Hoje os servidores públicos, aposentados e pensionistas do estado conseguem renovar o crédito consignado com taxas a partir de 0,99% ao mês, e um prazo de até 98 meses”, destaca a diretora.

Além da redução na taxa de juros dos contratos de renovação do consignado, a partir de agora, a contratação ficou mais fácil e rápida, pois o servidor do estado consegue contratar o crédito de onde estiver, através do aplicativo do Banese, e o dinheiro entra na conta no mesmo dia.

Para a aposentada, Rosa Andrade, o sonho de realizar um cruzeiro em família está próximo de se tornar realidade.

“Com essa taxa que o Banese está oferecendo para renovar meu consignado, já sei que vou realizar um cruzeiro internacional. A parcela ficará tão baixa, que estou pensando em levar todos os meus filhos comigo. Estou de olho no aplicativo todos os dias, assim que o Banese lançar essa renovação, eu vou contratar e realizar meu sonho”, comemora a aposentada.

Fonte: ASCOM/BANESE