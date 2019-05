Vereador Cabo Didi homenageia Agentes de Trânsito de Aracaju

24/05/19 - 08:03:53

O vereador Cabo Didi (sem partido) aproveitou na manhã desta quinta-feira (23), a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para parabenizar os agentes de trânsito pelo seu dia.

O parlamentar, falou da importância do trabalhador de trânsito na mantenedora eficácia das normas legais e educadoras, pois é através da conscientização de pedestres e condutores de veículos nas vias públicas que nossa cidade anda com fluidez. Além da atuação dos órgãos fiscalizadores que possuem grande influência na mudança de comportamento da população, no que tange a mobilidade urbana.

“Quero falar da importância dos agentes de trânsito em nossas vidas que conscientizam a população e os motoristas no que se refere ao respeito no transito e ao proximo”, frisou Didi.

Fonte e foto assessoria