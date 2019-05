Weldo Mariano: “Câmara Municipal não planeja golpe ao prefeito”

24/05/19 - 10:39:19

Canindé de São Francisco/SE: Diante da acusação de que a Câmara Municipal estava tramando um “golpe” para derrubar o prefeito Ednaldo Vieira Barros “Ednaldo da Farmácia”, o Presidente da Câmara Municipal, Weldo Mariano, decide se pronunciar em Nota ao comunicador Márcio Aragão e pode rolar processo.

NOTA DE ESCLARECIMENTO E REPÚDIO

A Câmara Municipal de Canindé de São Francisco é um Poder Legislativo eleito para representar o povo canindeense. Fiscalizar as ações do Poder Executivo, fazer valer a aplicação das leis, elaborar junto com o Município o seu desenvolvimento e aplicação dos investimentos com a máxima responsabilidade, é parte do papel.

Eu, vereador Weldo Mariano, Presidente da Câmara Municipal de Canindé de São Francisco, em nome de todos os demais parlamentares desse poder, queremos repudiar a fala do comunicador Márcio Aragão que, sem se ater ao papel ético do bom jornalismo, não procurou à esta Câmara Municipal para obter as informações que se pretendia e posteriormente publicar. Houve precipitação, amadorismo e maldade, além de agir em alvoroço afirmando que pretendíamos, enquanto vereadores, “dar golpe.” Deixando entender que este Poder pretende derrubar o Excelentíssimo Senhor Prefeito Ednaldo Vieira Barros do seu cargo. Não procede e repudiamos, desmentimos com veemência e classificamos como irresponsável e caluniosa a informação do referido senhor Márcio Aragão.

Sendo um Poder paralelo ao Executivo, primamos pela boa relação com todos os poderes sem abrir mão do nosso papel e agiremos quando houver injustiça e descumprimento das leis. Entretanto, o companheirismo cívico e das boas relações com o Poder Executivo, não faz da instituição inerte aos erros que a administração esteja cometendo e denunciados por meio e iniciativa do brioso Ministério Público à Justiça, como é do conhecimento da sociedade. A Justiça sabe agir.

Solicitamos respeito e que a população seja informada com a verdade e máxima transparência e que prevaleça o jornalismo sério, imparcial e cidadão. O caminho para dirimir injustiças é a própria Justiça.

Weldo Mariano de Sousa

Presidente

Canindé de São Francisco(SE), 23 de maio de 2019.

