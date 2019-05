EM NOTA, GOVERNO DE SERGIPE ESCLARECE SOBRE JUROS DE EMPRÉSTIMO DE R$ 80 MILHÕES

25/05/19 - 08:45:05

O governo do estado de Sergipe, emitiu na manhã deste sábado (25), uma nota explicando sobre o valor do juro a ser cobrado, referente ao empréstimo no valor de R$ 80 milhões.

Veja o que diz a nota:

Em relação a informação publicada por setores da imprensa e em redes sociais sobre uma possível operação de crédito que o governo do estado está buscando, na realidade, houve a proposta de um único banco participante do certame, Daycoval.

Para um empréstimo de R$ 80 milhões, eles propõem o pagamento de R$ 99,8 milhões divididos em 36 meses, com parcelas pré-fixadas, conforme tabela em anexo (Sistema de Amortização Constante – SAC).

O governo do Estado, se decidir contratar a operação, pagará cerca de 25% de juros, não ao ano, mas durante todo o período, ou seja, 36 meses.