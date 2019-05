HOMEM MORRE APÓS CAIR DE ANDAIME EM RESIDÊNCIA QUE TRABALHAVA EM ITABAIANA

25/05/19 - 06:44:36

Um homem que não teve sua identificação revelada, morreu na tarde desta sexta-feira (24), após cair de um andaime, quando trabalhava na pintura de uma casa no loteamento José Carlos Machado, localizado no município de Itabaiana.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Foto redes sociais