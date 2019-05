Homens armados invadem residência e matam casal a tiros no município de Laranjeiras

25/05/19 - 07:27:42

Um duplo assassinato registrado nesta sexta-feira (24) chocou os moradores do município de Laranjeiras.

As primeiras informações são de que homens teriam invadido a residência do casal por volta das 2 horas deste sábado (25) e efetuaram vários disparos contra as vítimas que não tiveram tempo de reagir e morreram no local.

Roberta Michela Souza Marques, 35 anos e Fábio dos Santos, 32 anos, foram executados dentro de casa enquanto dormiam. Até o momento a polícia não tem informações sobre o motivo do duplo assassinato.

O casal deixa três filhos.