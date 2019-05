Ideologia que atenda ao povo

Percebe-se que a crise econômica de Sergipe já não é tão profunda quanto há três meses, embora não dê uma sinalização visível de sua recuperação total. Respira-se bem mais aliviado, mesmo que o desemprego ainda seja preocupante e não se possa vislumbrar aumento salarial para os servidores. Há sim um sinal de que os nervos dos mais deprimidos estejam menos agitados, mesmo sem o uso de calmantes.

Qual o milagre? Ajuste nos excessos e mais cuidado com as facilidades para os gastos do dinheiro público. Em fevereiro o governador Belivaldo Chagas fez um discurso que chegou a amedrontar. Aconteceu na Assembleia Legislativa. Chegou a dizer que não tinha absoluta certeza de que pagaria o mês de abril, mesmo no período de 28 a 12 de maio. Não se fala mais nisso. Pagou e a tabela vai continuar, com perspectiva de pagar dentro do mês.

Não se pode dizer que estamos todos nadando em dinheiro. Muito distante disso. Mas já não se ouve tanta choradeira e nem excesso de lamentações. Está à vista que muita coisa precisa ser feita para a recuperação econômica plena. Será difícil, mas o Estado segue o caminho de tratar com zelo o dinheiro que recolhe e gastar bem menos graças às providências que foram adotadas. Alguns excessos foram cortados, benefícios também e até redução em gastos com combustível, telefone, energia, além do fim ao uso abusivo de veículos para tratar de assuntos particulares.

No momento, junto aos demais governadores do Nordeste em situação de dificuldade, Belivaldo Chagas teve a sensibilidade de ficar próximo ao Planalto. Fez muito bem. A população quer posição política no momento certo, mas não uma visão ideológica que ponha em risco o Estado e o seu povo. Jair Bolsonaro pode não ser grande companheiro, mas neste momento está com a caneta que o Nordeste precisa para salvar sua gente.

Está começando a dar certo. Um governante não pode ficar refém de suas ideologias. Precisa solucionar problemas graves da sociedade, através de quem tem todas as condições de resolvê-los. E nada fere o posicionamento político se isso for tratado com dignidade e respeito mútuo, para que o seu Estado não se mantenha no atoleiro por absoluta estupidez política das ideologias caolhas.

Os tempos são outros. Ou cada governante se adapta ao sistema e administra com competência, ou renuncie ao mandato e vá curtir suas utopias. Pelo menos é assim que o povo pensa hoje.

Belivaldo está animado

O governador Belivaldo Chagas (PSD) ficou animado com a reunião do Conselho Deliberativo da Sudene. A presença do presidente Bolsonaro e governadores do Nordeste deram força ao encontro.

*** A previsão de cerca de R$ 1 bi para Sergipe, através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, provocou uma “explosão de alegria”.

*** A reunião contou com a presença dos governadores do Nordeste, de Minas Gerais, Espírito Santo, ministros e também do presidente Jair Bolsonaro.

Com o dedo de Belivaldo

A presença de Bolsonaro na reunião da Sudene, que deu mais força ao Conselho, teve o dedo do governador Belivaldo Chagas, junto com o ministro Chefe do Governo, general Santos Cruz (foto).

*** Os dois trabalharam juntos a presença do presidente. Sem esse trabalho talvez Bolsonaro não participasse…

Apoio para a reforma

Durante a reunião em Recife, o presidente Jair Bolsonaro pediu apoio dos governadores do Nordeste à reforma da Previdência, apontada como crucial para reequilibrar as contas públicas e retomar o crescimento da economia.

*** O governador de Alagoas, Renan Filho (foto), do MDB, foi o único que criticou a pauta da reforma da Previdência em detrimento de outras agendas para o país.

*** Os demais governadores tendem a apoiar a Reforma, inclusive Belivaldo.

Não é questão simples

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) acha que a reforma da Previdência não é uma questão simples de “a favor ou contra”. Reconhece a necessidade da reforma, “da mesma forma que reconheço que o texto apresentado deve ser revisto em diversos pontos”.

*** – Caso a Câmara Federal faça essa revisão, posso votar favorável sim, diz Mitidieri.

Gilmar ouve convocação

O deputado Gilmar Carvalho (PSC) disse ontem que está “muito bem, sem pressa, sem motivo para ter pressa para nada”. Acrescentou que percebe que “tem gente achando que fala por mim”.

*** – Só Deus proíbe nossa caminhada. O que ouço nas ruas é uma convocação’, disse.

Venâncio não procurou partido

O ex-deputado estadual Venâncio Fonseca (foto) explicou ontem o que leu em Plenário sobre ‘dois suplentes que procuraram o PSC, pedindo que liberasse Gilmar para depois irem buscar o mandato dele na Justiça.

*** – Quero dizer que sou segundo suplente e nunca procurei o partido para fazer esse tipo de pedido, explicou Venâncio.

PT faz reuniões regionais

Hoje e amanhã o PT fará reuniões territoriais. Dessa vez será no agreste e baixo São Francisco para discutir sobre o Processo de Eleições Diretas (PED) e as eleições municipais de 2020.

*** O partido está hoje em Propriá e amanhã em Itabaiana…

Dr. Júlio deixa o PDT

O ex-prefeito de Porto da Folha, Dr. Júlio Santana deixa o PDT na próxima semana e está a caminho do Rede/Cidadania para filiar-se. Deve levar aliados a também engrossar as fileiras da nova legenda.

*** Dr. Júlio não descarta disputar a Prefeitura, assim como outros membros do bloco.

Sem ter mais tesão

Filiados ao PSC não vêem mais tesão na candidatura do deputado Gilmar Carvalho a prefeito de Aracaju pelo partido. Caso ele se mantenha apoiam, mas acha que foi naturalmente desgastada.

*** As lideranças do partido silenciam sobre isso e esperam uma decisão do deputado Gilmar Carvalho.

Filiação ao Novo

O empresário Milton Andrade (foto) está agindo em relação à sua posição política. Já se filiou ao Partido Novo e pretende manter seu nome à disposição para disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** Aliás, o Partido Novo está querendo candidato majoritário na Capital.

Percepção do encontro

O ex-deputado Jony Marcos (PRB) disse ontem que a percepção que teve do senador Rogério Carvalho (PT) é que uma aliança no primeiro momento com o PSB dos Valadares acaba ferindo o governador Belivaldo Chagas (PSB).

*** – A impressão que tenho é que Rogério não pretende indisposição com o atual Governo, disse Jony.

Querendo apoiar no futuro

Jony Marcos acrescenta que se no futuro o PSB quiser apoiar uma possível chapa do PT à Prefeitura de Aracaju, a legenda aceitaria muito, mas não toparia uma composição no primeiro momento. O apoio não tem como rejeitar.

*** – Já dizia o ex-governador Marcelo Déda que “a gente escolhe a quem vai apoiar, mas quem vai apoiar a gente não”, lembrou Jony.

