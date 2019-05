Senar realizará duas turmas de Aprendizagem Rural em Capela

25/05/19 - 08:00:43

Treinamento é voltado para a cadeia da cana-de-açúcar

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Capela e usinas da região para realizar o Programa de Aprendizagem Rural. O objetivo do treinamento é capacitar jovens para o mercado de trabalho.

O Programa de Aprendizagem Rural tem por objetivo atender à Lei de Aprendizagem 10.097/00, que prever que todas as empresas de médio e grande porte estão obrigadas a contratar com carteira assinada adolescentes e jovens de acordo com o percentual exigido na empresa.

O coordenador de Formação Profissional Rural (FPR) do Senar/SE, Gladson Silva, explica que serão abertas quatro turmas de Aprendizagem Rural no próximo semestre e um dos municípios beneficiados é Capela. Um dos objetivos do programa é gerar oportunidades para os jovens que participam do curso.

“O programa tem duração de um ano sendo seis meses em sala de aula, com conteúdo teórico e prático, e seis meses de prática profissional na empresa. Uma oportunidade para os jovens da região serem qualificados na cadeia produtiva da cana-de-açúcar. As usinas também são beneficiadas por receber uma mão de obra qualificada”, afirma.

O treinamento atenderá 58 jovens, distribuídos nas Usinas: Taquari, Iolando Leite, Junco Novo e Campo Lindo. A prefeita de Capela Silvany Manlak destacou a importância da parceria.

“A educação é o objeto de transformação do mundo, digo e repito isso sempre, é a maneira de elevar o nível do país, através da transformação propiciada pela educação. A minha alegria é realizar uma ação que visa promover educação e geração de renda aos jovens estudantes de Capela. Estou satisfeita em promover esta parceria”, destacou a prefeita.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria