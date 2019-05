SOBRE AÇÃO DO MPE, GORETTI REIS DIZ QUE “CAMINHO DE CABEÇA ERGUIDA”

25/05/19 - 08:08:52

O Ministério Público do Estado de Sergipe, por meio da 2ª Promotoria de Justiça Cível, protocolou na Comarca de Lagarto uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa com pedido de compensação por dano moral coletivo em face à deputada estadual Goretti Reis (PSD).

Segundo o documento protocolado pelo MPSE, a parlamentar fez repasses por meio da Subvenção Social da Assembleia Legislativa, os valores de R$ 549.000,00 no ano de 2012; R$ 569.000,00 no ano de 2013 e de R$ 733.000,00 no ano de 2014, totalizando R$ 1.851.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil reais), a Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Lagarto – Maternidade Zacarias Júnior.

No final da tarde desta sexta-feira (24), a deputada Goretti Reis emitiu uma nota onde fala sobre a ação do MP.

Veja o que diz a nota

Em relação à notícia veiculada na imprensa sobre a ação do Ministério Público de Sergipe que questiona os repasses da Assembleia Legislativa à Maternidade Zacarias Junior em Lagarto, digo aos sergipanos e em especial aos lagartenses que caminho de cabeça erguida e durmo sono sereno.

Vivo com a consciência tranquila de que cumpro o meu dever social e democrático quando coloco-me à disposição para ajudar, de forma legítima, entidades sérias como a Maternidade Zacarias Junior.

Acalenta-me em horas assim, o sorriso das milhares de mães e crianças que foram e são atendidas por aquela secular entidade e que nela encontram amor, carinho, dedicação, saúde e vida.

Desafios e incompreensões me acompanham desde a infância. Eles me moldam e me fazem forte para enfrentar todas as dificuldades. Com meu pai, Artur Reis, aprendi que fazer política enxergando os menos favorecidos é enfrentar a oposição dos mais favorecidos. Dos que não conhecem a pobreza.

Compreendo e respeito o olhar do Ministério Público; e de coração leve sequer espero que o meu olhar seja também compreendido e respeitado.

Encaro a ação com tranquilidade. Guia-me minha consciência e meu coração. E livra-me DEUS de todo mal. Irei me defender e acredito na JUSTIÇA.

SOBRE A AÇÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO AFIRMA QUE A DESTINAÇÃO TERIA A FINIALIDADE DE BENEFÍCIO ELEITORAL, ENTRETANTO, A VOTAÇÃO MANTÉM O MESMO PADRÃO DESDE O ANO DE 2002, QUANDO ELEITA DEPUTADA PELA PRIMEIRA VEZ. CONFIRAM.

ANO/ELEIÇÕES VOTAÇÃO SERGIPE VOTAÇÃO LAGARTO POPULAÇÃO LAGARTO PERCENTUAL LAGARTO RESULTADO 2002 14.161 12.274 85.688 30,20% ELEITA 2006 18.947 12.217 91.605 25,90% ELEITA 2010 23.157 13.935 94.852 29,49% ELEITA 2014 26.886 12.184 102.305 24,48% ELEITA 2018 21.306 12.173 103.576 26,26% ELEITA

A MATERNIDADE TEM VÁRIOS DIRETORES E UM DELES É O ESPOSO DA PARLAMENTAR QUE NÃO É REMUNERADO PRA AJUDAR NA ADMINISTRAÇÃO DA MATERNIDADE. OS NÚMEROS COMPROVAM QUE SEM O RECURSO DESTINADO OS ATENDIMENTOS CAEM SIGNIFICATIVAMENTE. CONFIRAM.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3309 3434 3134 2650 1562 2441 2808

É BOM FRISAR QUE NÃO EXISTE ACUSAÇÃO POR PARTE DO MP DE DESVIO DE RECURSO OU DE APROPRIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA. É UMA AÇÃO DE IMPROBIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE ZACARIAS JUNIOR, ENTIDADE FISCALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E NENHUMA IRREGULARIDADE FOI ENCONTRADA.