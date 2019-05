SUELY BARRETO ASSUME A PRESIDÊNCIA DO CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

25/05/19 - 06:54:50

Como forma de reconhecer o brilhante trabalho desempenhado pela renomada militante social na defesa e construção de uma nova política, e pela relevante contribuição dada ao antigo PPS, a bacharel e pós graduanda em Direito, Suely Barreto, foi escolhida pela executiva estadual da legenda para comandar o Diretório Municipal do partido Cidadania em Estância.

Dona de uma simpatia contagiante, simplicidade, sorriso largo e coração bondoso, Suely Barreto vem em uma notória ascensão política. A mesma, tornou-se conhecida em todo o Estado pelo trabalho de prevenção às drogas, pela sua atuação à frente de diversos Conselhos Municipais, atuação em cargos públicos e na defesa ao protagonismo feminino na política par tidária e social.

A filha do PPS, como se refere ao falar do partido, logo ganhou destaque no partido e passou a ser membro da Executiva Estadual e também do Diretório Nacional do antigo PPS (hoje Cidadania) presidido pelo Ex- Deputado Federal, Roberto Freire, seu grande ídolo político. Ao ser questionada sobre a conjectura política afirmou que o Cidadania construirá uma chapa forte e participativa para 2020.

“2019 tem sido um ano de muitas lutas, muitas bênçãos e muitas vitórias. E vamos seguir com a proposta da mudança abraçada pela população em 2018 no Estado, para as eleições municipais. Estamos dialogando para que num futuro próximo tenhamos uma nova história escrita e executada no âmbito municipal e estadual. Agradeço ao Senador Alessandro Vieira pela conf iança depositada em meu trabalho, e reitero que tanto o diretório municipal como o mandato do Senador estão à disposição da população estanciana e sergipana, para fortalecer o projeto Muda Sergipe em todos os municípios sergipanos.”, ressaltou.

Finalizado, Suely informa que o momento é de fortalecer a legenda e atrair novos filiados. “O nosso intuito é promover a oxigenação e independência do partido. Agora é o momento de atrair pessoas que estejam dispostas a se somar nessa construção e fazer parte do time do Cidadania. Nosso principal objetivo é incentivar outros cidadãos de bem a contribuir com as mudanças pol&iac ute;ticas que o Estado precisa.”, acrescentou. Po

r Ascom SB.