CAMPEONATO BRASILEIRO DE VOLEIBOL SENTADO FEMININO É ABERTO EM GOIÁS

26/05/19 - 06:33:45

O Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Feminino, 1ª fase, foi oficialmente aberto nesta sexta-feira, 24, no Ginásio Internacional Newton de Farias, na cidade de Anápolis, em Goiás. A competição, que é realizada pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficiente (CBVD), contou com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte.

A solenidade contou com a presença do presidente da CBVD, Ângelo Alves Neto; do vice-presidente da CBVD, Maurício Nery; da vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Naíse Pedrosa; do secretário Municipal de Esporte, Karin Abrahão; e do ex atleta campeão mundial e olímpico de vôlei, Dante.

Focando no crescimento da competição desde quando assumiu a CBVD, o presidente da entidade externou seu compromisso com o fortalecimento da modalidade. “Quando assumi a presidência da CBVD o campeonato brasileiro de vôlei sentado feminino tinha apenas três equipes competindo, nesta competição aqui em Anápolis já temos seis times, dobrando o número e mais equipes já sinalizaram que querem ingressar na modalidade”, afirmou Ângelo Alves Neto.

A vice-presidente do CPB, Naíse Pedrosa, elogiou a estrutura do evento e o engajamento da cidade com a competição. “Quando comecei na federação de basquete de Recife sempre busquei disseminar a modalidade por todo lado e este meu trabalho me levou a presidir por oito anos a Confederação Brasileira de Basquete em cadeiras de rodas e depois ao Comitê Paralímpico Brasileiro. É este trabalho que vejo Ângelo fazendo buscando realizar competições em cidades que não tem a modalidade, na tentativa de atrair mais atletas”.

O secretário Municipal de Esporte agradeceu a CBVD por trazer uma competição deste porte para a cidade. “Agradeço a Ângelo, presidente da CBVD, por confiar no potencial de Anápolis e trazer este campeonato brasileiro de vôlei sentado feminino. Nossa cidade está se tornando referência no voleibol brasileiro após a chegada de Dante que formou um time para disputar o Liga Nacional”, destacou Karin Abrahão.

Campeonato

A busca pelo título da competição iniciou na noite da quinta-feira, 23, com a realização de três jogos válidos pela 1ª rodada onde o Sesi/SP venceu por três sets a zero a equipe do Anthares/AL; em seguida, o ADAP/GO também ganhou por 3×0 a ADD/SP; e encerrando a rodada, a outra equipe local, Adfego/GO bateu por 3×0 o time da Adefa/AM.

Na 2ª rodada realizada na manhã desta sexta-feira, 24, o Adefa/AM perdeu por 3×0 para o time do Sesi/SP; O Adap/GO ganhou por 3×0 da equipe alagoana do Anthares; e fechando a rodada, a Adfego/GO venceu … o time da cidade de São Paulo, a ADD.

Pela 3ª rodada, no período da tarde, no confronto entre Anthares/AL e ADD/SP, a equipe alagoana se deu melhor vencendo por 3×1; As paulistas do Sesi voltaram a ganhar por 3×0, desta vez para as meninas da Adfego/GO; e encerrando os jogos do dia, o Adap/GO venceu por 3×0 a equipe do Amazonas (Adefa).

Por Danilo Cardoso

Foto assessoria