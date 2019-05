CONFIANÇA E SERGIPE ESTÃO CLASSIFICADOS PARA FINAL DO SUB-20 SÉRIE A1

26/05/19 - 06:23:04

O sábado (25) foi de decisão nas semifinais do Campeonato Sergipano Banese SUB-20 da Série A1. Quatro equipes buscaram duas vagas na grande final do estadual.

Na capital o Confiança recebeu o Olímpico de Itabaianinha. Dentro das quatros linhas, o Confiança fez valer a melhor campanha no Sergipão Banese SUB-20 e venceu por 4×1, com gols de Ctistian, Wander, Bigu e Juan. Para o dragão da zona sul, o gol foi marcado Lucas Dórea. Com o resultado o Confiança avançou para a terceira fase e garantiu vaga na Copa São Paulo de 2020.

Já no município de Pedrinhas, o Lagarto enfrentou o Sergipe, no estádio Roberto Silva. Precisando vencer para garantir a classificação o Sergipe pressionou e aos 39 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Digão marcou o único gol do jogo. Final, Lagarto 0x1 Sergipe. Com o resultado o Sergipe está classificado para final e garantiu vaga na Copa São Paulo de 2020.

Com as classificações do Confiança e Sergipe, os dois estarão disputando a grande final do Campeonato Sergipano Banese SUB-20 da Série A1. O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) vai divulgar na próxima segunda-feira (27) os detalhes da final. Mas, tudo indica que a partida final aconteça no dia 05 de junho, na arena Batistão.

Fonte e foto Federação Sergipana de Futebol